Sprintcupleder Golberg vraket til Falun-sprint: – Er jo rart

Pål Golberg (27) leder sprintverdenscupen sammenlagt, men er vraket til helgens sprint i Falun. Det er et uttak 27-åringen ikke skjønner så mye av.

I likhet med Petter Northug nektes Golberg å gå helgens sprint i verdenscupen i Falun.

– Dette var svært skuffende, det må jeg få lov til å si. Jeg vet ikke om det har skjedd før at den som leder verdenscupen i sprint ikke får gå sprintrenn. Hvis ikke dét holder til å gå sprintrenn, så er konkurransen ganske tøff, sier Golberg med en smule ironi.

Med én seier og ytterligere to plasseringer blant de syv beste leder han verdenscupen i sprint med 190 poeng foran Sergej Ustiugov (182 poeng) og Finn Hågen Krogh (165 poeng).

Disse er tatt ut til Falun-sprinten: · Emil Iversen

· Sindre Bjørnestad Skar

· Håvard Solås Taugbøl

· Finn Hågen Krogh

· Eirik Brandsdal

· Johannes Høsflot Klæbo

– Det er jo rart at ikke mine resultater holder. Jeg har hatt en bra sesong og leder verdenscupen, og da er det en skuffelse at jeg ikke får stille på det som er det viktigste uttaksrennet til VM. Jeg ser jo at det «VM-toget» går nå, sier Golberg og regner med at det heller ikke blir noen VM-start på sprintøvelsen i Lahti.

I Falun til helgen får seks nordmenn gå sprinten. Golberg er reserve. Blant de som får sjansen er Eirik Brandsdal, som ligger på en 20. plass i sprintverdenscupen.

– Hva tenker du om at Brandsdal får sjansen i stedet for deg?

– Måten uttaket skjer på skal jeg ikke blande meg bort i. Man får ha som utgangspunkt at de som gjøre uttaket har den beste kompetansen og så må jeg bare tro at de tar ut de seks løperne som fortjener å gå uavhengig om de er på landslaget eller ikke. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Golberg, som før denne sesongen ble vraktet på landslaget.

Sikter seg inn på 15-kilometeren



Landslagssjef Vidar Løfshus sier at uttaket har vært vanskelig fordi Norge kun får stille med seks menn på lørdagens sprint.

– Utfordringen gjelder spesielt på herresiden da dette er den siste helgen med verdenscupkonkurranser for VM-kandidater før laget til VM til Lahti skal tas ut under NM på Lygna, sier Løfshus i en pressemelding.

Når sprinten ser ut til å ryke satser Pål Golberg alt på å kvalifisere seg til 15 km klassisk og teamsprinten i VM.

– Det er vel de to øvelsene som er mest realistisk å håpe på nå. Jeg bare håper landslagsledelsen ikke har tatt ut laget på 15-kilometeren allerede slik at vi får en «fair» konkurranse om de VM-plassene under NM neste torsdag.

Pål Golberg reiser til Falun på fredag. Søndag er han én av åtte nordmenn som går 30 kilometer klassisk fellesstart.