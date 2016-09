Slik skal de redde klassisk langrenn

Skisporten tar grep for å redde diagonalgangen. – Jeg håper at klassisk langrenn forblir, selv om vi har sett at det har blitt mer og mer staking de siste årene, sier Odd-Bjørn Hjelmeset.

Den stilfulle eks-skiløperen er glad for at det settes inn stadig flere tiltak for at det skal bli gått klassisk langrenn også i tiden fremover.

– Vi vil beholde langrennssportens egenart og stilarten klassisk, sier Åge Skinstad, som har representert Norge på FIS’ høstmøte i Zürich.

– De fleste turløpere går fortsatt på klassisk. Vi ønsker fortsatt å konkurrere i den stilarten som folk flest går. Jeg tror det er viktig med den historien som langrenn har.

Skinstad kan fortelle om en rekke tilbake som har kommet eller kommer.

# Stavene får maks-lengde.

FIS vedtok fredag maksimal lengde for staver. De kan være bare 83 prosent av kroppslengden, målt med skisko. – Lengden skal måles fra piggen og opp til reima, opplyser Skinstad. Regelen tidligere var 100 prosent av kroppslengden. Den gjelder fortsatt for fri teknikk.

# Stakefrie soner.

Under FIS-kongressen i Cancún i sommer ble det bestemt at juryen kan legge inn stakefrie soner, der du må gå diagonal. – Dette kommer vi ikke til å se i verdenscupen i vinter, men skal testes ut i junior-renn i Norge, opplyser Skinstad.

# Klassisk til spesielle steder.

De klassiske rennene i verdenscupen skal legges til løyper som er godt tilpasset det. – Lillehammer, Falun, Canmore, Kuusamo og selvfølgelig Holmenkollen er typiske steder der det blir gått klassisk med smurning. Det er viktig at konkurranser i klassisk legges dit. Derfor skal for eksempel Toblach og Davos ikke lenger ha klassiskrenn, forteller Åge Skinstad.

# Diske for skøytetak

Allerede i fjor ble det innført regel om at juryen kan diskvalifiseres utøvere for skøytetak – uten videobevis og uten å hente inn løperen til avhør. – Dette skulle gjøre det lettere for juryen å bruke regelverket, og det førte til mindre skøyting i fjor. Det er viktig at de fortsetter med det, sier Skinstad. Martin Johnsrud Sundby ble disket fra seieren på Beitostølen for et snaut år siden.

TRADISJONER: Thorleig Haug, gullvinner både på 18 km og 50 km, og i kombinert under OL i 1924. Foto: NTB SCANPIX

– Det er riktig og viktig at de tar grep for å beholde klassisk langrenn, mener Odd-Bjørn Hjelmeset.

– Den nye stavregelen gjør vel egentlig at vi kommer tilbake til gode, gamle dager. Den gang vi gikk på G-sport og kjørte staver som var 30 centimeter kortere enn kroppslengden.

– Blir det mindre staking av dette?

– Ja, det er i hvert fall lettere å stake med lengre staver.

Åge Skinstad understreker at den nye stavregelen også vil gjelde langløp som Vasaloppet og Birkebeinerrennet.

– De beste langløperne kommer nok fortsatt til å gå uten smurning. Men de på et litt lavere nivå, kan komme til å gå tilbake til diagonalgang på grunn av denne regelen, tror Skinstad.

– I langløp i fjor opplevde vi at løperne byttet staver underveis. De hadde lengre staver i det bratte terrenget der det lønner seg mer med lange staver, mens de byttet til kortere staver der det var flatt.