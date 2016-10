Slik lød den andre dopingadvarselen i pakken med Johaug-salve

Utenpå salvepakken står det «doping». Nå kan VG fortelle at også i pakningsvedlegget er det en dopingadvarsel – spesielt rettet mot idrettsutøvere.

Både Therese Johaug og tidligere landslagslege Fredrik S. Bendiksen sier at de aldri så advarselen utenpå salveemballasjen – den legen skal ha kjøpt på apoteket i Livigno i Italia.

– I alle pakninger som blir utlevert slik er det et pakningsvedlegg. Jeg leste ikke pakningsvedlegget som sådan, jeg leste på esken, uttalte Bendiksen på pressekonferansen torsdag, der Johaugs positive dopingprøve ble kjent.

I pakningsvedlegget ville de, som VG nå kan avdekke, funnet enda en advarsel. For der står det en beskjed, understreket at den er rettet mot idrettsutøvere, på italiensk – med gjenkjennelige ord som «doping» og «antidoping» i budskapet:

« Per chi svolge attivà sportiva: l`uso uso del farmaco senza necessità terapeutica constituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping.»

Oversatt betyr det:

• For idrettsutøvere: bruk av medisinen uten terapeutisk behov er doping, og kan medføre positive dopingprøver.

Opplysningen kommer under punkt to i vedlegget, under tittelen: «Det du må vite før bruk». Det er det første av to punkter som er understreket i vedlegget.

Mandag bekreftet Therese Johaugs advokat Christian B. Hjort at skiløperen hadde fått utlevert tuben med Trofodermin innpakket, inkludert pakningsvedlegget. Hun tok tuben ut av pakningen og kastet deretter denne, opplyste advokaten.

Allerede på torsdagens pressekonferanse bekreftet Bendiksen langt på vei det samme.

– Så ga jeg Therese bruksanvisningen, og sa at denne skal «du smøre i et tynt lag på leppene dine morgen og kveld». Og at «du skal bruke kremen i fem til ti dager», forklarte Bendiksen, da han gikk gjennom hendelsesforløpet fra de skjebnesvangre dagene i Livigno.

Idrettsadvokat: – Dårlig nytt



Advokat Morten Steenstrup, med erfaring fra to dopingsaker i norsk idrett, har et todelt budskap.

– Man kan si juridisk at det er dårlig nytt at det står på pakningsvedlegget at det er doping. Og jeg tror det blir en vanskelig sak for Therese, begynner Steenstrup, før han utdyper:

ADVOKAT: Morten Steenstrup er advokat, med erfaring fra to norske dopingsaker. Foto: Tilsendt

– Men dette dreier seg om en menneskelig svikt. Jeg syns det er feil at systemet ikke tar høyde for dette, siden det dømmes ut fra et objektivt ansvar. Når det er åpenbart at det her dreier seg om en personlig feil, at hun ikke hadde noe anelse om at salven inneholdt et dopingprodukt og det hun fikk på leppen ikke kan ha hatt prestasjonsfremmende effekt, bør det ikke være grunnlag for straff. Vi må ikke fullstendig kaste rettssikkerheten på båten, mener Steenstrup.

Koblet ikke clostebol til forbudslisten



På pressekonferansen opplyste Johaug om at hun var klar over sitt objektive ansvar som utøver. Både Fredriksen og skiløperen forklarte at Johaug stilte spørsmål ved salven.

– Da spør Therese meg «er denne kremen grei å bruke?». Underforstått, om den er i konflikt med antidopingreglementet, opplyste Bendiksen torsdag forrige uke.

«Denne kan du bruke» var beskjeden fra landslagslegen.

– Jeg registrerte at det sto clostebol, men jeg klarte ikke – der og da – å koble det opp mot at det var et forbudsstoff på WADAs liste.

Et annet moment er «trafikkskiltet» med påskriften doping, som angivelig skal ha vært på pakningen.

– Jeg kan ikke erindre at jeg så samme trafikksilt på den pakken jeg fikk utlevert. Hverken på pakken eller på selve tuben, var Bendiksens svar da han ble konfrontert av TV 2 som hadde bilde av en pakke med Trofoderming kjøpt i Italia, med den omtalte doping-merkingen.

