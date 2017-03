Slik blir femmila i 2018-OL: – Alt avhenger av føret

Femmila i OL til vinteren går i klassisk. Ryktene om at løypene i Pyeongchang skulle bli så lette, avskrives nå av ekspertene.

– Til 50 km klassisk i OL kommer de til å bruke hele løypenettet der. Det betyr både lange og bratte bakker. Det blir ikke bare-bare å stake opp der, sier Mathias Rundgreen.

Han vet hva han snakker etter å ha deltatt i verdenscupen i Pyeongchang i vinter, da han kom på 3. plass i duathlon. Mens alle de beste valgte å bli i Europa for å forberede seg til Lahti-VM, var han en del av den norske troppen i Sør-Korea.

Og etter Martin Johnsrud Sundbys gullmiss på søndagens femmil i Lahti, har debatten gått høyt om riktig taktikk for Norge ved neste korsvei: Satse på spurt for eksempel til fordel for Petter Northug, et lagløp for å sprenge feltet for å få Sundby øverst eller om taktikk i langrenn bare er tull å prate om.

Samtidig mener Rundgreen er det vanskelig å si hva som blir riktig taktikk til vinteren:

– Om det lønner seg å prøve å gå fra eller ligge i felt, vil avhenge av føret. Alt avhenger av føret, sier den norske langrennsløperen.

Les også: Northug varsler endringer i teamet sitt

I verdenscupen var det sprint og duathlon. 50 kilometeren i OL skal gås i en sløyfe på 8,33 km, som er en kobling av de kortere sløyfene.

– På sprinten hadde vi to heftige bakker som kommer til å bli avgjørende. Jeg regner med at de også blir en del av femmilsløypa. Jeg tipper at Martin Johnsrud Sundby kommer til å gå med festesmurning, sier Mathias Rundgreen.

Åge Skinstad, som sitter i verdenscupkomiteen til FIS (det internasjonale skiforbundet), sier at løypene i Pyeongchang er mer krevende enn det de første ryktene skulle tilsi:

– Løypene går på en golfbane, men det er ingen tvil om at de har funnet bratte bakker også der. Historisk har klassiskløypene vært lettere enn skøyting. Vi ser i Lahti at løypene er harde nok til at det ikke er noen grunn til å ha soner. I mesterskap som VM og OL bør en kunne tilpasse det med riktige løyper, sier Skinstad, som skal være ekspertkommentator for Discovery under OL neste vinter.

Les også: Dopingutestengte russere takker Ustjugov for støtten

– Hva med føret?

– Sjansen for at det blir tungt føre er ganske stor.

Søndag var det skarpt føre da 50 km gikk i Lahti. Mens Petter Northug vant på to timer og 26 minutter i Falun for to år siden (klassisk), var vinnertiden til Alex Harvey i skøyting i Lahti bare 1,46,28, altså hele 40 minutter raskere.

Vinteridrettssjef Helge Bartnes sier at de har «fokus på klima» foran neste års OL.

– Vi har opplevd både kaldt vær og tørr snø og varmt og våt snø når vi har vært i Pyeongchang, forteller han.

– Dette ligger enda lenger sør enn Sotsji, og det er stor forskjell mellom temperaturene dag og natt.

Les også: Seer-flukt fra ski-VM

Bartnes forteller at langrennskonkurransene skal gå mellom 16 og 19 lokal tid.

– Det betyr at det kanskje ikke er så mye hjelp i å teste ski et par timer før start, fordi det kan endre seg mye. Da er det viktig å ha data og erfaring fra før.

– Hva med snøen?

– Trolig blir det mest kunstsnø.

PS: Langrennsstadion i Sør-Korea får en tilskuerkapasitet på bare 7500.