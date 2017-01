Skuffet Weng brast i gråt – følte hun sviktet lagvenninnen

OBERSTDORF (VG) Heidi Weng (25) var fryktelig skuffet over at hun ikke klarte å bidra underveis på dagens 10-kilometer i Tour de Ski.

I intervju med TV 2s Ernst Lersveen etter løpet brast hun i gråt, i skuffelse over at hun hadde «sviktet» lagvenninnen Ingvild Flugstad Østberg.

– Jeg klart dessverre ikke å hjelpe så mye til i dag. Det var tungt. Jeg hadde mer enn nok med å holde følge med Ingvild. Jeg er litt skuffet for min egen del, sier Weng i intervju-sonen på stadion.

– Sånn er det noen ganger. Jeg er kjempefornøyd med at det går såpass bra at det blir en pallplass, men Ingvild gjorde en veldig god jobb. All ære til henne.

– Jeg får litt vondt av Heidi, sier Ingvild Flugstad Østberg til VG.

Stina Nilsson kjørte «en Northug» og ville ikke dra da de tre jentene lå alene i teten. Weng ville gjern bidra, men merket at kroppen ikke var på lag. Dermed ble Ingvild Flugstad Østberg som måtte gjøre jobben. «Belønningen» hennes var 3. plass, bak både Nilsson og Weng.

Planen var at de norske jentene skulle jobbe sammen.

– Ja, det var jo det. Så jeg er litt skuffet over meg selv. Jeg blir litt sur på meg selv, gjentar Weng.

For min del er jeg glad for at det er hvile i morgen, sier hun.

– Føler du at du sitter med trumfkortet siden monsterbakken kommer til slutt, og at du derfor har kontroll på Tour de Ski?

– Nei, ikke i det hele tatt. Det er mange etapper igjen, og det er mye som kan skje, sier Heidi Weng.

– Jeg får litt vondt av Heidi, sier Ingvild Flugstad Østberg om Wengs fortvilelse etter løpet.

– Hun vil så gjerne, men klarer det bare. Det har med åssen dag du har.

Ingvild Flugstad Østberg fortsetter:

– Heidi hadde ikke dagen til det, det er lov, da må jeg gjøre størsteparten av jobben. Og jeg fornøyd med hvordan jeg følte meg.

– Jeg hadde håpet at vi kunne bytte mer på å dra. Det var ganske seigt å dra, både i motvinden på flatene og i bakken.

– Du skulle gjerne ha hatt hjelp?

– Ideelt sett hadde det vært bedre om vi hadde hjulpet hverandre, men det er lov å gjøre som en vil og kan.

– Er det irriterende at Stina Nilsson ikke hjelper til?

– Nei, det er lov å gå som man vil, så… Hvis alle hatt kjempedager, kunne vi ha byttet på tre og gått enda fortere. Men veldig fornøyd med at jeg klarer å holde så høy marsjfart hele veien.