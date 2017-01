Skjebnedag for Tomas Northug i Lahti

Mens resten av verdenseliten i distanserenn er samlet i Mellom-Europa og går Tour de Ski, kjemper Tomas Northug (26) en innbitt kamp for å komme seg til VM.

Han er sammen med pappa John og lillebror Even på plass i mesterskapsløypene i Lahti. Fredag er det sprint i Skandinavisk Cup som står på programmet. Ett av fire renn de neste fire ukene som avgjør om Tomas Northug blir funnet god nok for samme øvelse om halvannen måned under VM.

Tomas Northug har tidligere vunnet et verdenscuprenn (2015), og gikk helt til finalen i sprinten i Falun-VM for snart to år siden.

– Finaleplass, sier pappa John Northug om hvor bra sønnen må gjøre det fredag.

PS: Prologen i Skandinavisk Cup Lahti starter klokken 12.00 norsk tid. Klokken 14.30 begynner finalene.

Må melde seg på



Norges Skiforbunds uttaksrenn til VM-sprint (kun fristil): ** Verdenscup, Davos, 11. desember: Norske resultater: Finn Hågen Krogh (2), Sindre Bjørnestad Skar (3), Emil Iversen (5), Ola Vigen Hattestad (8), Eirik Brandsdal (9), Pål Golberg (13), Martin Johnsrud Sundby (42).

** Skandinavisk Cup, Lahti, 6. januar. ** Verdenscup, Toblach, 14. januar. ** Verdenscup, Falun, 28. januar. ** NM, Lygna, 3. februar. Kilde: Norges Skiforbund (side 6)

Norges Skiforbund gjorde det før sesongen klinkende klart at det er fem renn (se faktaboks) som står sentralt når de skal ta ut laget som går sprint under årets VM.

Du skal i tillegg ha klart å komme deg til finalen i et verdenscuprenn. Alle løperne med unntak av Finn-Hågen Krogh fra Norges sprintlandslag deltar i Lahti.

– Det er vel kanskje den sprinten og prologen i hele sirkuset som blir tøffest å gå videre fra uansett hvor du stiller. Det er svensker og finner som er her, og de fra Norge som ikke er med i Tour de Ski. Har du vist at du kommer til finalen, har du bevist at du er i form.

– Dette er særdeles viktig for Thomas?

– Det er jo det. Han er veldig spent nå på om formen nærmer seg.

– Hvor avgjørende er rennet for hans VM-sjanser?

– Han må begynne å melde seg på nå hvis han skal være med nå. Det er viktig, slår John Northug fast.

Må til finalen



TØFF KONKURRANSE: Det spår John Northug om dagens konkurranse i Lahti. Her er han avbildet i forbindelse med NM på ski i Tromsø forrige sesong. Foto: Rune Stoltz Bertinussen , NTB scanpix

På grunn av nye og strammere kvoteregler for Norge i verdenscup er Skandinavisk cup en nøkkel for Tomas Northug.

Han ble nemlig landslagsvraket før sesongen og må levere, det vil si trolig nå finalen, i sprinten i Skandinavisk Cup fredag for å få med seg rennene i Toblach og Falun senere i januar.

– Jeg tror du må klare det, ja. Hvis han skal vise at han har noe der å gjøre. Jeg tror han er spent selv. Han er jo i fin form nå altså. Så spørs det på konkurransefarten. I sprint må du være helt på, forklarer pappa John.

God treningsform

Det eneste som kan stå i veien for at konkurransen går som planlagt er temperaturen i den kommende VM-byen. John Northug sier at det på lagledermøtet ble informert om at gradestokken kan krype helt ned i 25 minusgrader. Da kan det bli utsatt. Går rennet som planlagt blir det beintøft, spår en engasjert ski-pappa.

For John Northug er litt bekymret for at Tomas – som i likhet med Petter har slitt med treningen etter et høydeopphold før sesongen – mangler litt på tempoet i kroppen. Han har i motsetning til storebroren kommet seg på beina igjen og trent noenlunde normalt i det siste.

– Han har vært i god treningsform, så spørs om det han har fått opp dampen og farten, sier John Northug.

PS 2: Oppladningen ble alt annet enn bra, skal man tro pappa John Northug. En hel del av bagasjen som skulle flys til Finland fra Gardermoen nådde aldri frem. Sent torsdag kveld skal imidlertid det aller meste være på plass.

