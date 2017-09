Skistjernene risikerer gransking av «snikreklame» i sosiale medier

MERÅKER/OSLO (VG) Slik brukte skistjernene sosiale medier til å fronte produkter - uten reklamemerking.

Forbrukermbudet vurderer nå å sjekke hvor godt norske idrettsstjerner merker reklameposter i sosiale medier. Etter at VG i sommer stilte skiforbundet spørsmål om utøverne følger loven, har flere nå endret sine innlegg.

Skiforbundet tok nemlig kontakt med Forbrukerombudet på sensommeren i år. Det forteller ombudets nestleder, Bente Øverli, til VG. De ønsket å bli satt inn i kravene som gjelder for denne type reklame. Den hjelpen har de fått, og vil fortsatt få i fremtiden.

HELOMVENDING: Johannes Høsflot Klæbo reklamerer for en samarbeidspartner på sosiale medier. Bildet til venstre er merket etter at VG tok opp temaet med skiforbundet. Bildet til høyre er før. Foto: Skjermdump Instagram

Øverli forteller likevel at utøverne trolig vil bli ettergått mer nøye i nær fremtid.

– Når det gjelder høstens tilsynsaksjon er det ikke besluttet hvem vi skal ha det overfor, men det vil være naturlig også å sjekke denne gruppen, sier Øverli – og sikter til idrettsutøvere, ikke bare langrenn isolert sett.

– Har stor påvirkning



Hun mener mange ikke er innforstått med hva som er lov og ikke hva gjelder reklame i sosiale medier. Øverli sier «det har vært mange lovbrudd», men etter at ombudet har brukt tid på å informere om loven og hvilke krav som gjelder, har det blitt en endring.

NESTLEDER: I Forbrukerombudet, Bente Øverli. Foto: Forbrukerombudet.no

– Det må også sies at det er kompliserte avtalestrukturer i Idrettsforbundet og deres særforbund, men det er slik at alle som får en fordel skal merke. Om pengene går til en selv direkte eller et forbund, så skal det gjøres klart at det er slik.

– Det er mulig det er opplagt, men hva slags kraft og påvirkning har profilerte personer?

– De har stor påvirkning gjennom sosiale medier. De er forbilder, kan påvirke de som leser det og da er det viktig at det går klart frem om det er reklame eller subjektive meninger man utsettes for, sier Øverli.

Streng lov



For bare to år siden fikk flere av Norges kjente toppbloggere – som Tone Damli Aaberge og Sophie Elise Isachsen – «refs» av Forbrukerombudet. Grunnen var at de unnlot å merke sponsede innlegg som reklame.

I dag florerer de umerkede reklameinnleggene også hos idrettsutøverne. En gjennomgang VG har gjort bare av Norges langrennsutøvere før og under denne sommerens rulleskirenn viser at det syndes opp mot den svært strenge markedsføringsloven (se faktaboks).

Den gjør det blant annet klokkeklart at «reklame og markedsføring er alt som kan være med på å fremme en næringsdrivendes salg av et produkt eller tjeneste, og som du legger ut fordi du får betalt for det, eller får andre fordeler ved å gjøre det».

TRENER HARDT: Heidi Weng (venstre) og Astrid Uhrenholdt Jacobsen (midten) under en treningssamling på Lillehammer i august. Johannes Høsflot Klæbo (høyre) var med langrennsgutta til Meråker da dette bildet ble tatt. Foto: Geir Olsen/Ole Martin Wold, NTB Scanpix

Endret innlegg



Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Heidi Weng har siden VG stilte skiforbundet spørsmål om dette i sommer, endret flere tekster under bilder på sine profiler. Blant annet har Weng lagt på «reklame»-ordet på et bilde av seg selv i det som blir hennes nye hus på Lillehammer.

VG har sendt spørsmål til både Weng og Uhrenholdt Jacobsen i sakens anledning. Kun sistnevnte valgte å svare. På spørsmål om det kjennes som en nedtur å merke innleggene, sier Uhrenholdt Jacobsen følgende:

– Det er helt naturlig å følge lover og regler, så det er på ingen måte en nedtur. Jeg tror problemet er at mange med meg ikke har skjønt at mange bilder anses som reklame, selv om intensjonen ikke er å reklamere.

– Hvordan opplever du viktigheten av denne tematikken?

– Når det finnes lover og regler innenfor et område, er det selvsagt viktig at vi som andre følger dem. Jeg var faktisk ikke klar over at ting skulle merkes så lenge jeg hadde på meg noe jeg hadde fått og at #spons ikke var tilstrekkelig merking. Jeg har forsøkt å oppdatere kanalene mine til en lovlydig standard, men har helt sikkert forbedringspunkter jeg kan jobbe med videre, sier Uhrenholdt Jacobsen.

– Nytt for oss alle



Dette er reklame og slik skal det merkes i sosiale medier: EKSEMPLER PÅ REKLAME: Du får betalt for å legge ut noe om et produkt, en tjeneste eller en næringsdrivende. Det er reklame uansett om det du legger ut er din ærlige mening eller om den som har betalt deg har bestemt hva du skal legge ut. Du har en generell avtale om at du skal profilere en næringsdrivende (f.eks. som «ambassadør» eller «samarbeidspartner»). Dette gjelder både dersom det er avtalt at du skal legge ut spesielle ting, og dersom du omtaler eller eksponerer varer eller tjenester som næringsdrivende kan kjennes igjen ved og få en markedsføringseffekt av. Du avholder konkurranser eller deler ut «giveaways» for en næringsdrivende SLIK SKAL DET MERKES: Alle skal kunne oppfatte at det er reklame for eller samtidig som de ser det du har lagt ut, uavhengig av om de er faste følgere av deg eller om de tilfeldigvis ser innholdet du har lagt ut. Det må også fremgå hvem du reklamerer for. Merkingen må ha fremtredende plassering, tydelig skrift og stor nok skriftstørrelse. Disse ordene er tydelig nok: «Annonse» og «reklame». Merkingen er for utydelig dersom den står for langt ned i posten, langt ut på kanten, med liten skrift, nær et bilde som tar oppmerksomheten. Kilde: Forbrukerombudet

Medieansvarlig langrenn i Norges Skiforbund, Gro Eide, sier at de har hatt en proaktiv dialog med alle løperne siden i sommer, slik at de skal bli godt kjent med reglene og markedsføringsloven rundt det å poste reklame på sosiale medier.

– Der har vi gitt de retningslinjer i hvordan det skal skje. Det er ganske nytt for oss alle. At vi ikke har vært nok bevisst på det tidligere, må vi ta til etterretning og gjøre noe med. Og det har vi gjort, sier hun.

– Heidi og Astrid har endret tidligere innlegg. Hva slags omfang er det snakk om – hvor mange har blitt merket i ettertid?

– Jeg vet jo at løperne har satt seg inn i informasjonen og gjort noe med det. Det viser at de ønsker å forholde seg til de lover og regler som eksisterer de også, sier Eide.

– Noe vi må ta mer på alvor



VG møtte Johannes Høsflot Klæbo under en treningssamling i Meråker tidligere i sommer. Han sa den gangen – før skiforbundet var i kontakt med Forbrukerombudet – at han ikke har satt seg voldsomt inn i loven, men innrømmer at det er «noe han burde ha gjort».

– Vi er nok nødt til å gjøre det. Så vidt jeg har fått høre er det strengt og noe vi må ta mer på alvor. Men vi prøver å være forbilder og legge ut det som er relevant for eksempel for det vi holder på med, sier han.

Klæbo har etter VG spurte ham om denne tematikken begynt å merke såkalte konkurranser for samarbeidspartnere i sosiale medier.

Ikke nedtur



Emil Iversen mener det er forskjell på hvorvidt man har bare har på seg et plagg, og om man har det på seg og skriver «at dette plagget er veldig bra», eller skriver «prøv favorittparfymen min».

– Jeg bruker en ting (i bildene), men jeg prøver ikke å selge den. Jeg skriver ikke at det er «den beste treningsskjorten i verden» for eksempel.

– Er det nedtur å skrive for eksempel «reklame» og «annonse» øverst i en sosiale medier-post?

– Nei, ikke hvis det er en reklamepost. Jeg prøver å finne en balansegang og en naturlig måte å gjøre det på. Men det er mulig det er feil, sier Iversen.