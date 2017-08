Skistjernene avlyste bryllupet - for å satse for fullt mot OL

Skiparet Anna Haag og Emil Jönsson fant ut at de måtte droppe sommerens bryllup for å kunne satse for fullt mot vinterens OL.

De skulle ha giftet seg i sommer, men Haag og Jönsson fant ut at de måtte avlyse i år og heller satse på bryllup neste år.

Også sommerferien er avlyst i år.

– Vi har trent helt siden sesongen tok slutt, sier Jönsson til Expressen.

Sprintspesialisten mener et er en veldig tøff sprintløype i Sør-Korea. Lange bakker. Og bakke også på slutten.

Lest denne? Kjæresten fikk skrekkslagen Falla til å stille opp

– Akkurat som jeg vil ha den, sier Emil Jönsson, som har hatt noen skuffende vintrer etter at han tok to bronsemedaljer i Sotsji-OL, både individuelt (der Ola Vigen Hattestad vant) og i teamsprint (sammen med Teodor Peterson).

– Derfor ser jeg fram mot sprint, sier Jönsson, som ikke opplevde noen stor suksess i Lahti-VM sist vinter.

Om det avlyste bryllupet sier Jönsson til Expressen:

– Vi følte at det ble litt lite tid. Det er OL-år, og da blir det mye fokus på OL. Å ha bryllup da ... vi droppet solferien, vi droppet bryllupet og så kjører vi OL.

Les også: Østberg og Johaug hadde tre drømmeuker i USA

– Så sier kanskje Anna ja igjen.

Til Östersunds-Posten sier Jönsson at de tenker på å stifte familie.

– Noen dager lengter man mer enn andre (etter å stifte familie). Vi vet at det er dag er slutt, men vi har det så moro nå og nyter det.

Russeren utslått: Ustjugov-trener: Han var sint

Skistjernene er begge 31 år:

– Jeg innså at jeg ikke er for gammel til å gå ett OL til om jeg skulle ville. Det er herlig at den muligheten er der. Men innstillingen er at dette er mitt siste OL, og at jeg skal gi alt jeg kan, sier Anna Haag til Östersunds-Posten.

– Vi føler at vi ikke har fått ut alt ennå. Kanskje våkner vi opp etter OL og føler at vi ikke orker å legge ned så mye tid. Det vet vi ikke, men jeg tror ikke det, sier Emil Jönsson.