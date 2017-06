Skiforbundstopp fortviler over damedeltagelse i Kollen

HOLMENKOLLEN (VG) I langrennselskende Norge var det like mange løpere som var påmeldt i kombinertklassen for kvinner, som for damene på rulleski under skishowet i Oslo.

– Vi må prøve å finne ut av hvorfor det er så når vi er ferdig med dette. Vi er glade for at beste er her og at Krista Pärmäkoski hadde lyst til å være med. Men vi må ta opp dette med resten av Ski-Norge og finne ut hvorfor det er så få. Det er litt trist, sier landslagskoordinator i Norges Skiforbund, Ulf Morten Aune, til VG etter en oppmøtemessig glissen kvinneprolog under Holmenkollen skishow lørdag.

Fikk du med deg? Bjørgen etter skishow: – Skal love deg at det gjorde vondt

Profilene på plass



Han er forbauset over hvor kort listen var over startende i dameklassen. Mens NM og Norgescuprenn på vanlige ski bader i deltagere, var det helt motsatt da konkurransesesongen på rulleski startet lørdag.

Kun ni stilte til start i prologen som gikk over drøye fire kilometer. Marit Bjørgen, Heidi Weng, Ragnhild Haga, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Katrine Harsem, Maiken Caspersen Falla, Kari Øyre Slind og Mari Eide var alle på plass – i tillegg til nevnte Pärmäkoski fra Finland. Ingvild Flugstad Østberg var på plass i hovedstaden, men gikk ikke.

Leste du denne? Råsterke Krogh angret på seiersrykket etter fem hundre meter

TYNN LISTE: Over de startende i kvinneklassen rulleski under Holmenkollen Skishow. Foto: Mikal Aaserud, VG

Minst 40 i hver klasse

Ellers var det ingen løpere fra langrennsklubber, region- og rekruttlag i et arrangement NRK sender direkte fra i nasjonalanlegget. I herreklassen var det til sammenligning 33 løpere som var påmeldt fra start, mens det i kvinnekombinert var ni som konkurrerte.

Bjørgen var for øvrig helt overlegen og vant konkurransen enkelt foran Ragnhild Haga og Kathrine Harsem.

– Det er kanskje brutalt å reise langveis fra og hit for å konkurrere, sier Bjørgen, og viser samtidig til at flere regionslag og rekruttlag er på samlinger.

– Det handler om tidspunktet. Da er det ikke så lett å få med seg flere, men det betyr bare at vi må jobbe bedre for å legge til rette, sier 37-åringen til VG.

I utgangspunktet skulle de 30 beste – i både herre- og kvinneklassen – gå til en slags finalerunde – men det ble aldri noen utfordring for damene.

Kollen-general Kristin Vestgren Sæterøy sier til VG at hvem som helst kunne meldt seg på, og at de ville hatt plass til cirka 40 løpere i hver klasse, men hadde vært åpen for enda flere.

– Jeg tror vi bare må jobbe videre med det, gjøre det ufarlig og moro. Vi har til og med fått besøkende fra Finland, så hvorfor i all verden skulle ikke flere nordmenn være med, spør skishow-sjefen seg.

Fått med deg? FIS vil utestenge Johaug fra OL

LANDSLAGSKOORDINATOR: I Norges Skiforbund, Ulf Morten Aune, her fra ski-VM i 2013. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– I hvert fall ti løpere for lite

Aune i Norges Skiforbund opplyser at det har vært noen «uheldige omstendigheter» rundt enkelte av løperne på rekruttlaget, men hvorfor andre uteblir har han ikke noe svar på.

Han trekker frem at konkurranseformatet er gunstig for de aller fleste. Det er ikke «show» i og med at det ikke er sprint. Han anser det derfor for å være «reelle og fine konkurranser». Aune mener derfor det hadde passet for de aller fleste allroundere i Norges langstrakte land.

– Vi forstår det ikke, men vi må rett og slett evaluere det sammen med de miljøene som har dameløpere, og finne ut hvorfor de ikke stiller til start. Vi må i dialog med de og få de til å stille, sier Aune.

Damelandslagstrener Roar Hjelmeset var heller ikke spesielt fornøyd med at det var så få dameløpere til start lørdag.

– Det er i hvert fall ti løpere for lite, sier han til VG.

– De som er en del av landslaget stiller jo, og vi hadde håpet at en del andre også hadde sett gleden av å konkurrere mot landslagsløperne. Nå er det ikke sånn og det er dumt, sier Hjelmeset.

Lest denne? Slik har mammarollen forandret Bjørgen