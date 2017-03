Skiforbundet vil fortsatt ta Johaug-regningen

Norges Skiforbund har til nå brukt 700 000 kroner på Johaug-saken. Nå har de bestemt seg for å fortsette støtten til Therese Johaug.

– Langrennskommiteen er enig om å videreføre støtten til Therese når det gjelder dekning av advokatutgifter i forbindelse med ankesaken fra FIS, heter det i en sms fra Torbjørn Skogstad, leder i langrennskomiteen.

Han begrunner avgjørelsen slik:

– For oss er det viktig å sikre at Therese, i denne svært krevende situasjonen, får mulighet til å belyse sin sak på en god og trygg måte i CAS. Det er også viktig for langrennskommiteen at hendelsen, som førte til at Therese havnet i denne vanskelig situasjonen, skjedde på samling, og at vår lege har påtatt seg skylden for hendelsen.

Johaugs advokat Christian B. Hjort fortalte onsdag til NRK at de ville be Norges Skiforbund ta regningen.

Saken til Martin Johnsrud Sundby kostet skiforbundet 3,3 mill. kroner. Men cirka én million av dette var premiepenger som de erstattet etter at Sundby ble fratatt seirer.