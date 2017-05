Skiforbundet: Northug kan ikke videreføre avtalen

Det kan igjen bli steile fronter mellom Petter Northug (31) og Norges Skiforbund inn i OL-sesongen. Coop vil forlenge avtalen med skistjernen. Da må forbundet i så fall gå tilbake på sitt eget styrevedtak - igjen.

Administrerende direktør i Coop, Geir Inge Stokke, melder følgende om de ønsker å forlenge med skistjernen – til tross for en sesong langt unna de sportslige forventningene.

– Ja, vi er veldig fornøyde med samarbeidet. I det så ligger det at vi er positive til det, sier han til VG.

Kan ikke videreføre avtalen



Northug var full av revansjelyst etter en fiaskosesong da han møtte pressen i forbindelse med Holmenkoll-stafetten lørdag. Sesongen som kommer blir spennende på mange måter. For på samme tid som han skal forberede seg best mulig til OL 2018, går han inn i en sesong hvor både landslags- og Coop-avtalen går ut.

Det er med andre ord helt åpent hva som skjer med Norges store skistjerne til neste vår. Coop er positive til å forlenge, og skulle Northug lykkes i OL og sesongen generelt, kan man ikke unngå ham til et landslag i 2018/2019-sesongen.

At Northug får begge deler er per nå utenkelig.

SKI-TOPP: Langrennskomité-leder Torbjørn Skogstad, her fra et VG-besøk i januar i år. Foto: Terje Mortensen , VG

– Med de vedtakene vi har i dag kan ikke Petter videreføre avtalen med Coop hvis han tas ut på lag, sier leder for langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, til VG.

På spørsmål om hva som er status rundt Petter Northug og det faktum at han bare har ett år igjen av kontrakten, svarer langrennstoppen følgende:

– For å være helt ærlig har vi ikke begynt å tenke på det som skal skje om ett år. Men skistyret gjorde et vedtak, etter landslagsmodellutvalget sin innstilling, der skal det i utgangspunktet ikke være mulig å videreføre en slik avtale som Petter har i dag.

Står støtt



Utvalget ble i 2016, ett år etter at Northug fikk sin forrige avtale, satt ned for å se om det i fremtiden var andre måter å finansiere langrennslandslagene, eller om man skulle stå ved det som allerede var praksis.

Beskjeden i rapporten fra «landslagsmodellutvalget», som førte til styrevedtaket våren 2016, er ikke til å misforstå. Markedsrettighetene skal styres mer sentralt fra skiforbundet. Blant annet skal enkelte utøveres klesavtaler gjennomgås og kanskje avvikles.

Skiforbundet har bestemt at modellen skal bestå. Det betyr at det ikke lengre skal finnes noen åpning for Northugs Coop-avtale i fremtiden.

Innstillingen fra utvalget har også bred oppslutning etter høring i resten av Ski-Norge.

– Det skistyret endte opp med var at landslagsmodellen står støtt og at man i fremtiden ikke skal ha sånne tilpasninger som Petter har i dag, sier Skogstad.

Gikk tilbake på styrevedtak



En avtale med Coop – en direkte konkurrent til skiforbundets sponsorer – har Northug hatt siden 2013. Det er også så lenge partene har ligget i sponsor-konflikt. Lengst gikk det høsten 2015.

Norges Skiforbund viste da til et vedtak i sitt styre, hvor det ikke lengre var åpent for spesialavtaler for sine utøvere, da Northug møtte de til forhandlinger. Enden på visa ble at Northug fikk viljen sin, og forhandlet frem en treårsavtale likevel.

Siden har ikke Northugs spesialavtaler vært oppe på dagsorden og et nytt vedtak er fattet i norsk langrenns øverste organ.

Kan gå til skistyret



Skogstad kaller det spekulasjoner om skiforbundet igjen kan ende med å gå mot sitt eget vedtak. Han mener partene hele tiden har hatt en god dialog og har klart å løse ting så langt.

– Hvem er det som bestemmer om han får forlenge kontrakten med Norges Skiforbund?

– Først skal vi gjennomføre en sesong. Jeg håper virkelig at Petter lykkes bedre enn han gjorde i år, at han ønsker å fortsette mot VM 2019 og er kvalifisert for landslaget. Normalt vil det være langrennskomiteen som tar ut landslagene. Hvis langrennskomiteen etter samtaler med Petter ønsker en tilpasset avtale, må vi be Skistyret behandle dette etter innstilling fra oss, sier Skogstad.

Ikke forhandlinger ennå



I Coop er det altså svært interessant å forlenge samarbeidet med Northug. De vil til og med knytte til seg lillebror Tomas i en rolle i selskapet – selv om mellomste bror Northug gir seg med langrenn på toppnivå.

Coop-direktør Stokke sier de ennå ikke er kommet til forhandlingsbordet med Team Northug, men at de også er klar over skiforbundets styrevedtak fra i fjor.

Northug-manager Are Sørum Langås sier i en sms til VG han ikke har tenkt noe på forlengelse av Coop-avtalen. Han sier teamet fokuserer på OL kommende sesong.