Ski-sjefen freder Løfshus

Det er ingen planer om å bytte ut langrennssjefen Vidar Løfshus før OL-vinteren.

Det fastslår langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad til Adresseavisen fredag.

– Vidars rolle har ikke vært et tema. Det er ikke noe vi har diskutert i det hele tatt. Vi er godt fornøyd med resultatene som er oppnådd under Vidars ledelse, både i VM og verdenscupen. Så langt leder vi stort sett alle verdenscupene og vi har lagt bak oss et meget godt VM, sier Skogstad til avisen etter at langrennskomiteen har hatt møter de siste dagene.

– Vidar har kontrakt til over OL og noe annet enn å fullføre den er ikke tema i det hele tatt, sier Torbjørn Skogstad.

Samme Skogstad var meget kritisk til Løfshus' uttalelser i forkant av VM.

I et intervju med VG slo han til mot svenske medier, men også mot kulturminister Linda Hofstad Helleland og VG-kommentator Leif Welhaven.

Det toppet seg likevel med at han beskyldte mediene for å ha noe av skylden for at Therese Johaug fikk en positiv dopingprøve.

Vidar Løfshus beklaget senere denne uttalelsen, og Skogstad ga korreks i det offentlige:

– Nå har Vidar selv vært ute og beklaget det han sa om medienes rolle i Johaug-saken. Ellers er dette en kommunikasjonsform jeg ikke synes er greit. Det har jeg og Vidar snakket om. Jeg tror vi er tjent på å ta den diskusjonen mellom landene, altså mellom oss og Sverige, og ikke i mediene, sa Torbjørn Skogstad til VG.

Til Adresseavisen sier han nå:

– Det er ingen av oss som er feilfrie. Kjernevirksomheten til Vidar er vi veldig godt fornøyd med. Det er likevel slik at vi diskuterer en del ting, og det er ikke alt vi er enige om. Det er uproblematisk og bidrar til utvikling.

Langrennsløperne har hatt sterke resultater under Løfshus' ledelse. I Lahti-VM i vinter vant de norske jentene samtlige gullmedaljer. I tillegg ble det gull på den viktigste herredistansen, nemlig stafetten.

I høst og vinter har det vært debatt om de norske løpernes bruk av astmamedisiner og såkalt forstøverapparat. Løfshus har hele tiden forsvart denne praksisen. FIS' dopingekspert Rasmus Damsgaard sa til VG under VM at «forstøverapparat hører hjemme på sykehus» og altså ikke i den norske smørebussen på skirenn.