Selvkritisk Krogh: – En for dårlig spurt

Finn Hågen Krogh (26) hadde ikke sjanse da han møtte Alex Harvey (28) på oppløpet i Canada i dag.

– Det var en for dårlig spurt. Harvey er i kjempeform, slår Krogh fast overfor NRK, og får deretter spørsmål om hva slags vurderinger han gjorde underveis i finalen.

– Det var bare å gå alt man hadde inn til mål. Av og til må man bare gjøre ting som det kommer underveis. Jeg hadde en fin sving i bunnen der som egentlig gjør at jeg i det hele tatt har en sjanse til å fighte om seieren. Det var bra. Så får jeg jobbe med oppløpet til neste år, sier Krogh etter dagens sprintfinale.

Ingen sjanse på oppløpet



Etter at han og Harvey gikk taktisk best gjennom hele sprintfinalen fikk duoen de andre finalistene på god avstand før oppløpet.

Selv om Krogh så sprek ut hele veien fikk han det altfor tøft i spurten. Harvey koblet på et gir som finnmarkingen ikke hadde sjanse til å følge. Det ble canadisk seier og norsk andreplass på den første distansen av minitouren som avslutter årets verdenscupsesong.

Franske Richard Jouve ble nummer tre, Simeon Hamilton fire, mens Sindre Bjørnestad Skar kun klarte femteplassen. Sist i finalen endte Lucas Chanavat.

Åtte ute før finalen



Det var kun Krogh og Skar som representerte Norge i fredagens sprintfinale, etter at at hele åtte nordmenn måtte si takk og farvel i prolog, kvart- eller semifinale.

For sett med norske øyne ble ikke herresprinten noen drømmedag før det som skal skje senere i touren. Didrik Tønseth, Sjur Røthe og Hans Christer Holund var ferdige allerede i prologen.

Simen Hegstad Krüger, Pål Golberg og Emil Iversen sa takk for seg i kvartfinalen, mens det var over og ut for Johannes Høsflot Klæbo og Niklas Dyrhaug i semifinalen.

Krogh sørget for at det i det minste ble pallplass. Nå venter en 15 kilometer fellesstart søndag, før verdenscupen avsluttes med en like lang jaktstart søndag.