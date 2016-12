Seks russere utestengt fra Tour de Ski

Det internasjonale skiforbundet (FIS) bekrefter at seks russiske langrennsløpere er midlertidig utestengt. De mister dermed Tour de Ski.

FIS bekrefter avgjørelsen i en pressemelding fredag ettermiddag. Russerne er suspendert etter mistanke om brudd på dopingreglene under Sotsji-OL i 2014.

McLaren-rapporten, del 2: * Over 1000 russiske utøvere innen sommer- og vinteridretter, samt paralympiske grener, skal ha vært med i den systematiske manipulasjonen av dopingprøver. * Det nevnes i rapporten at det konkret skal handle om 95 vinterutøvere. * Prøvene til to kvinnelige ishockeyspillere i Sotsji-OL inneholdt mannlig DNA og var altså manipulert. * Prøvene til to OL-vinnere (med til sammen fire gull) og en kvinnelig sølvvinner fra Sotsji-OL har blitt manipulert. De inneholdt saltnivåer som beskrives som fysiologisk umulige.

Avgjørelsen omfatter følgende skiløpere: Jevgenij Belov, Julija Ivanova, Aleksandr Legkov, Jevgenija Sjapovalova, Aleksej Petukhov og Maksim Vylegzjanin.

– Begrunnelsen til panelet vil bli formidlet videre til utøverne i løpet av kort tid. Som en konsekvens av avgjørelsen kan ikke utøverne delta i konkurranser eller aktiviteter i regi av det russiske laget, skriver FIS i pressemeldingen.

Det betyr at utøverne mister Tour de Ski, som starter på nyttårsaften. Legkov vant touren i 2012/2013-sesongen, mens Belov ble nummer to i fjorårets utgave.

Advokaten har kampplanen klar

McLaren-rapporten konkluderte med at mer enn 1000 russiske utøvere har vært involvert i det systematiske, statlig organiserte dopingprogrammet. IOC har tidligere opplyst at 28 utøvere fra vinter-OL i Sotsji skal være blant utøverne som skal ha manipulert dopingprøver innhentet under lekene.

Det var allerede kjent at Aleksander Legkov og Maksim Vylegzjanin hadde blitt utestengt. Nå har de to russerne fått sin anke avvist av FIS.

– Jeg ønsker ikke å etterprøve McLaren-rapporten. Forsvarsstrategien min er at noen har åpnet prøveflaskene deres etter at de har levert dem fra seg. Og de er ikke ansvarlige for hva andre har gjort med dem da, har den tyske advokaten Christof Wieschemann, som representerer Legkov og Belov, uttalt til TV 2.

Flere medier har spekulert i hvilke utøvere det skal dreie seg om. Ett av navnene som har blitt nevnt, i tillegg til de nå utestengte, er Nikita Kriukov. Hans navn er imidlertid ikke nevnt i den ferske pressemeldingen til FIS.