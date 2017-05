Therese Johaug (28) kan vente seg god behandling når hun skal møte i CAS om noen uker. I hvert fall hvis vi skal tro de russiske langrennsløperne.

De har denne uken vært til høring i den internasjonale voldgiftsretten i Lausanne.

Bakgrunnen er de seks russiske skiløperne som ble utestengt sist vinter som følge av McLaren-rapporten.

– Jeg tror at de lyttet til oss. Advokatene gjorde en perfekt jobb, skriver sprinteren Aleksej Petukhov på sin instagramkonto.

Les også: Johaug: – Jeg er forberedt på at OL kan ryke

– Jeg tror at dommerne er uavhengige og upartiske. Jeg snakker ikke om CAS som institusjon, men om dommerne, som jeg anser som høyt kvalifiserte og rettferdige, sier Aleksander Legkovs advokat, Christof Wieschemann, til nyhetsbyrået Tass.

Les også: Coop vil forlenge – men skiforbundet setter ned foten for Northug

– De stilte mange spørsmål både til meg og til FIS-representantene, og jeg tror at vår mening var mer overbevisende, så jeg tror på suksess, fortsetter Wieschemann.

Petukhov sier at han takker skipresident Jelena Välbe for all støtte. Hun var selv med skiløperne til Lausanne, ifølge russiske medier.

– Dommerne sa ikke nøyaktig når en dom kommer, men jeg håper at det skjer i løpet av måneden, sier Välbe til R-sport.

Les også: Northug om Løfshus: – Han har en del ting å lære

Det var rett før Tour de Ski at det ble kjent at de russiske skiløperne var utestengt. Den mest kjente var Aleksander Legkov, videre Jevgenij Belov, Maksim Vylegzjanin og Aleksej Petukhov. To kvinner ble også utestengt: Jevgenia Sjapovalova og Julia Ivanova.

I hele vinter sa den russiske storløperen Sergej Ustjugov at han vant for sine utestengte lagkamerater.

– Det er dypt urettferdig at de ikke får delta her, sa Ustjugov til VG under VM i Lahti.

Les også: Northug fortviler over å ha mistet broren på laget: – Det er krise

Der møtte også Petukhov opp, for å fortelle om sin sak til VM-løperne. VG hadde en lang prat med Petukhov der han mente det var urettferdig at han var utestengt så lenge han ikke har avgitt noen positiv dopingprøve.

Utestengningen av de russiske løperne var utelukkende på grunnlag av de påstander som kom fram i McLaren-rapporten om systematisk dopingbruk blant russiske idrettsutøvere.

Ingen av de seks har avgitt positive dopingprøver.

Mandag ble det kjent at Johaug-saken kommer opp i CAS den 6. juni. Flere norske utøvere som har vært i CAS-høring tidligere, har i VG-intervjuer uttrykt at det er en særdeles ubehagelig opplevelse å sitte i en slik høring.

Les også: Northug vil ha OL-beskjed før jul

– Det å forsvare seg i CAS er en opplevelse jeg ikke unner min verste fiende, sa bryteren Fritz Aanes til VG i mars.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har anket den norske dommen på 13 måneders utestengelse for Therese Johaug. Nå skal CAS ta den endelige avgjørelsen. I verste ryker OL til vinteren.