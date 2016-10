Russisk sportsminister: Astmatikere bør ligge på intensiven

– I Russland må du ha astma for å få diagnose som astmatiker, fastslår sportsminister Vitalij Mutko.

Debatten rundt den norske bruken av astma-medisin raser også i Russland, og sportsministeren har nå uttalt seg i TV- kanalen Matj.

Han synes det er merkelig at folk med astma-diagnose konkurrerer på høyeste nivå.

– Med en sånn diagnose skal du ligge på intensiv-avdelingen og bruke medisiner som normale idrettsfolk blir diskvalifisert for, sier Mutko til TV-kanalen.

Han snakker om medisinske unntak for bruk av ellers ulovlige midler, såkalte TUE.

– Hos oss (i Russland) har vi ikke kultur for terapeutiske unntak, for vi har aldri brukt det. For å astma-diagnose, må du virkelig ha astma.

Les også: Widvey ut mot IOCs Russland-rapporter.

– Når våre idrettsfolk flytter utenlands, så kan de få astma-diagnose i løpet av ei uke. Der er det mye enklere.

– Vi er overrasket over at det finne slike medisinske unntak, men det får ingen juridiske konsekvenser. Faktisk er det slik at disse utøverne får lov til å bruke ulovlige preparater.

– På den annen side skjønner alle godt at dette er unormalt, mener den russiske sportsministeren.

– I noen land har 30-40 prosent av utøverne disse medisinske unntakene, og de får sykdommer som vi ennå ikke har i oppslagsverk.

Lest? Svensk kommentator: –Steng alle norske skiløpere ute i to år!

Mutko ble pekt ut som en av ansvarlige da WADA i sommer la fram den såkalte McLaren-rapporten, som besto av tre hovedpunkter:

1) Moskva-laboratoriet beskyttet dopede russiske utøvere ved at dopingprøver forsvant.

2) Sotsji-laboratoriet byttet om dopingprøver gjennom et hull i veggen, slik at russiske utøvere ikke kunne avsløres.

3) Sportsministeren og hans departement kontrollerte og forsikret at en utøvers prøveresultater ble manipulert - eller byttet - med aktiv deltakelse eller hjelp fra russisk sikkerhetstjeneste i tillegg til både Moskva- og Sotsji-laboratoriet.

Bakgrunn: 20 spørsmål og svar om russisk doping

Hackergruppen Fancy Bears har de siste ukene hacket seg inn på ADAMS-systemet og avslørt at en rekke internasjonale idrettsfolk har eller har hatt unntak for bruke av ellers ulovlige midler. WADA-direktøren Olivier Niggli har sagt at disse angrepen åpenbart har kommet fra Russland, noe sportsminister Mutko har bedt ham komme med bevis på.

WADAs ekspertgruppe som utsteder såkalte TUE, altså unntakene for å bruke ellers ulovlige medisiner, sa i en uttalelse sist uke at de støtter den prosessen som har vært til nå når det gjelder medisinske unntak.

Les også: Den russiske skipresidenten: – Jeg forstår ikke «doping-hysteriet»

– Integriteten til denne prosessen er fortsatt grunnleggende for en ren idrett, het det i uttalelsen, der gruppen avviste at det er smutthull som gjør at det går an å lure systemet.

– Det overveldende flertall av søknader om fritak er i full overensstemmelse med WADAs standarder, het det i uttalelsen.