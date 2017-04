Russerne takker nei til «tilbudet»: – Vi trenger ikke Northug

Petter Northug (31) antydet spøkefullt at han kunne gå for Russland. Men den russiske landslagstreneren sier at de ikke trenger Norges ski-juvel.

Trønderen har hatt noen hektiske døgn i Russland, og brukte i helgen to timer for å se hovedstaden Moskva. Han har også vært i banja, den russiske varianten av sauna.

– Jeg mener at vi ikke trenger Northug. Vi har fullt av talentfulle karer. Det kommer tider da de ikke blir dårligere enn Northug, sier herretreneren Oleg Perevoztsjikov til Sport Ekspress.

VINTERBADING: Petter Northug bader russisk banja i Khanty-Mansijsk sammen med den tidligere toppløperen Mikhail Ivanov, OL-vinner på 50 km i 2002. Foto: Anna Lozovskaja

Uttalelsen kommer etter at Northug kom med en spøk før helgens 50 kilometer i Khanty-Mansijsk – etter at han ble konfrontert med forholdet til Norges Skiforbund:

– Kanskje jeg skulle snakke med Jelena Välbe om å gå for Russland, og slå nordmennene, sa Petter Northug.

Les også: Petter Northug: – Kanskje jeg skulle gå for Russland?

Denne uttalelsen har nok blitt tatt på større alvor i Russland enn han hadde regnet med. Også Välbe, som er både skipresident og landslagssjef, kommenterer det slik ifølge championat.ru:

– Jeg tenker at Petter kjenner de internasjonale reglene like godt som meg. Hvis du har deltatt i verdenscupen ett år, kan du ikke delta for et annet land på to år.

Og Jelena Välbe har forstått at det er en spøk:

– Ærlig talt så tar jeg ikke dette alvorlig. Det hadde selvfølgelig vært hyggelig om han ville forsvare vårt flagg, men akkurat nå har vi mange gode selv. Jeg er 99 prosent sikker på at han spøkte.

Les også: Northug varsler endringer i teamet sitt

Petter Northug dro i østerled på egen hånd, og Russlands presseattache Anna Lozovskaja forteller til VG at han rakk noen timer med sightseeing i Moskva på vei hjem fra Sibir.

– Jeg får nyte de få timene jeg får i denne byen. Det er artig å se en så svær by, sier Northug i hennes videoopptak fra den russiske hovedstaden.

– Jeg vet ikke hvem jeg har rundt meg. Det er sånn det er i Russland. Men jeg er glad i spontane ting, fortsetter langrennsstjernen, før han legger til:

– Jeg vet ikke åssen jeg kommer meg hjem.

Les også: Northug slakter VM-innsatsen

Bildene fra Lozovskaja viser at Northug fikk med seg en tur på Den røde plass og området rundt Kreml. Han var også på Lenin-høyden og så ned på Luzjniki stadion, der det skal spilles VM-kamper i fotball neste år.

GAMLE STORHETER: Petter Northug på mammut-museum i Sibir. Foto: URGAMEGASPORT

– Kanskje jeg kan kombinere en ferietur hit med å se to-tre kamper i fotball-VM neste år? Jeg har aldri vært på et så stort mesterskap, sier Northug i et intervju med den russiske sportskanalen Matj TV, gjort med Kremls murer i bakgrunnen. Bildene viser at Northug ble gjenkjent også på Den røde plass. I Khanty-Mansijsk under søndagens skimaraton, var han naturlig nok midtpunktet, sammen med Russlands egen VM-helt Sergej Ustjugov, som også fylte 25 år den dagen. I Sibir benyttet Northug også anledning til å gå på mammut-museum.

Fossavatn Skimaraton på Island etter påske er neste oppgave for Northug.

– Det er dette som er veien til OL, sa Petter Northug etter søndagens skimaraton.