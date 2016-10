I Finland har mange jublet over Therese Johaugs positive dopingprøve. – Vulgært, mener skiskytter-stjernen Kaisa Mäkäräinen.

Uttalelsen kommer i et intervju med Finlands svar på NRK, Yle.

Ikke bare blant folk flest, men flere av de finske løperne har vært kritiske.

– Det er en merkelig historie. Jeg lurer på om hun (Therese Johaug) snakker sant, sier Aino-Kaisa Saarinen til VG i helgen.

Hun dro til og med til apoteket i Livigno og kjøpte en pakke med Trofodermin, bare for å vise verden «doping»-merkingen på esken.

Nå tar Kaisa Mäkäräinen avstand fra alle de «smakløse» kommentarene.

– Jeg synes det er trist å se. Det har vært veldig ensidig, både hvordan det finske folk har reagert og hvordan finske media har rapportert om det, sier hun til Yle.

– Finnene har vært bitre og viste skadefryd i denne situasjonen. Det synes jeg er vulgært, sier Mäkäräinen.

Skiskytterveteranen med fem VM-medaljer sier at hun selv ikke vet sannheten om saken og at det ikke er hennes oppgave å spekulere i hva som har hendt.

Den kjente sportskommentator Pekka Holopainen på avisen Ilta Sanomat sa nylig til Expressen:

– Gert Fylking (svensk politiker og skuespiller) ropte «endelig!». Det samme har vi hørt her i Finland de siste dagene. «Endelig!». Det er litt for mye skadefryd etter min smak, men slik er det, sa Holopainen.

På spørsmål fra VG om finnene har fått et annet syn på norsk skisport enn tidligere, svarer han:

– Ut fra det man for tiden ser og hører på gatene og ved lunsjbordene, så kan dere være relativt sikre på det.

En annen finsk utøvere, skiløperen Sami Jauhojärvi, kommenterer Sundby-saken overfor svenske Expressen. Han har ingen sympatier for at nordmennene mener at det er en feil dom.

– Jeg synes det er som å kjøre i fylla. Dere har vel en grense på 0,2 i Sverige? Hvis du kjører og har over det, så har du kjørt i fylla, sier Jauhojärvi til Expressen.

– Det er samme sak med Sundby. Det er en grense. Er du over den, så er det doping. Om du er under, så er det ikke doping.