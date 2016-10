RBK-Kåre mener ski-lederne skyver Johaug foran seg

Kåre Ingebrigtsen synes synd på Therese Johaug og er meget skeptisk til skiforbundets takling av dopingsaken.

Dette kommer frem i et intervju med Adresseavisen.

– Det er ikke mange som tenker på henne. I denne saken er det mange som tenker på sine posisjoner, og på å overleve i sine verv, sier Rosenborg-treneren.



Som så mange andre er han opptatt av dopingsaken som sjokkerte Norge da den ble kjent den 13. oktober.

Ingebrigtsen vil ikke svare direkte på Adresseavisens spørsmål om noen burde ha tatt sin hatt og gått, men han sier:

– Jeg blir bare overrasket over at de skyver Johaug foran seg.

Kåre Ingebrigtsen er, som sin gamle sjef Nils Arne Eggen, ikke redd for å uttale seg om andre saker enn 4-3-3. Nå sier han til lokalavisen i Trondheim at han har forståelse for det Therese Johaug gjorde når det gjelder den mye omtalte salven. Derimot er han kritisk til lederne – og hvordan dette vil påvirke omdømmet til Ski-Norge.

– De har håndtert to dopingsaker på en heller svak måte. Det er fort gjort å ødelegge slike ting, sier han om omdømmet.

Som mange andre synes Kåre Ingebrigtsen at det som har kommet frem rundt skilandslagets bruk av astmamedisin, er langt verre.

Sist uke kom det fram i Aftenposten at skiløperne har sittet i smørebussen og brukt forstøverapparat og astmamedisin mellom prolog og utslagsrundene i sprintrenn.

– Det er ingen hemmelighet at jeg har sittet der og brukt astmamedisin. Hva andre har gjort, får de svare på selv. Jeg har ingen intensjon om å hemmeligholde at jeg tok medisin i smørebussen, sa Pettersen til Aftenposten.

Det spesielle er at Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug også sitter i styret i Norges Skiforbund (og er mor til Niklas Dyrhaug). Hun sier til Adresseavisen at Ingebrigtsens uttalelser er noe han må stå for personlig.