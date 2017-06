Råsterke Krogh holdt unna for Sundby i Kollen

HOLMENKOLLEN (VG) Finn Hågen Krogh fikk selskap av Martin Johnsrud Sundby på oppløpet, men seieren var aldri truet. Finnmarkingen vant til slutt enkelt i Holmenkollen.

Krogh gikk helt til topps etter to imponerende sisterunder på dagens 10 kilometer jaktstart.

Han hentet inn Gjøran Holstad Tefre og Martin Løwstrøm Nyenget på den fjerde av fem runder. Deretter stakk han fra den ukjente duoen. Selv om Sundby også hadde en avslutning det luktet svidd av, og nærmet seg voldsomt de siste 500 meterne, ble det aldri noe spurtoppgjør mellom de to. Dermed vant Krogh foran lagkameraten.

Overraskelser i prologen



I årets første rulleskirenn for herrene var det duket for to overraskelser allerede i prologen. De beste norske landslagsløperne måtte nemlig pent se seg slått av duoen Gjøran Holstad Tefre og Martin Løwstrøm Nyenget.

De to «ukjente» løperne hadde ikke store differansen ned til eliten. Finn Hågen Krogh var bare åtte sekunder bak duoen før finalen, mens for eksempel Martin Johnsrud Sundby overraskende nok lå 19 sekunder bak.

Det hindret likevel ikke landslagstoget å sette sitt preg på den endelige resultatlisten.

For Sundby satte voldsom fart fra start under jaktstarten på drøye ti kilometer. Han fikk med seg Johannes Høsflot Klæbo, Niklas Dyrhaug, Finn Hågen Krogh, Didrik Tønseth, Sjur Røthe, Pål Golberg og Simen Hegstad Krüger for å nevne noen.

Men Nyenget og Tefre klarte lenge å holde unna for alle med unntak av Krogh. Krogh hentet igjen de to med en drøy runde igjen og vant til slutt foran Martin Johnsrud Sundby.

