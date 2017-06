Råsterke Krogh angret på seiersrykket etter fem hundre meter

HOLMENKOLLEN (VG) Først gjorde Finn Hågen Krogh en skikkelig kraftanstrengelse for å ta teten. Deretter var han nær å få selskap av Martin Johnsrud Sundby på oppløpet, men holdt unna – og vant enkelt i Kollen.

– Det er alltid artig å vinne. Det var bra for humøret å komme først i mål, men etter fem hundre meter angret jeg på at jeg hadde rykket, for da var jeg helt stiv, sier Krogh til VG.

– Men man må gjøre det beste ut av det. Det er en kanonbra økt. Og så er det bra å øve på noen taktikker. Da vet de hva som skal skje når jeg er i en avslutning. Det er godt å gjøre folk litt usikre før vinteren, sier Krogh, som likevel holdt unna for forfølgerne bak seg.

Sundby: En bra treningsøkt



Det var på den nest siste runden Krogh rykket fra sine lagkamerater fra landslaget for å hente inn Gjøran Holstad Tefre og Martin Løwstrøm Nyenget. Duoen hadde ledet helt siden startsignalet på jaktstarten gikk. Men litt ut av det blå fikk de selskap fra Krogh med drøye to kilometer igjen.

Derfra stakk Krogh av fra Tefre og Nyenget. Selv om Sundby også hadde en avslutning det luktet svidd av, og nærmet seg voldsomt de siste 500 meterne, ble det aldri noe spurtoppgjør mellom de to. Dermed vant Krogh foran lagkameraten.

– Jeg synes det ble en bra treningsøkt og bra ettermiddag. Det er bare 10. juni, så det betyr ikke all verdens, sier Martin Johnsrud Sundby til VG.

Overraskelser i prologen



I årets første rulleskirenn for herrene var det duket for to overraskelser allerede i prologen. De beste norske landslagsløperne måtte nemlig pent se seg slått av duoen Gjøran Holstad Tefre og Martin Løwstrøm Nyenget.

De to «ukjente» løperne hadde ikke store differansen ned til eliten. Finn Hågen Krogh var bare åtte sekunder bak duoen før finalen, mens for eksempel Martin Johnsrud Sundby overraskende nok lå 19 sekunder bak.

Det hindret likevel ikke landslagstoget å sette sitt preg på den endelige resultatlisten.

For Sundby satte voldsom fart fra start under jaktstarten på drøye ti kilometer. Han fikk med seg Johannes Høsflot Klæbo, Niklas Dyrhaug, Finn Hågen Krogh, Didrik Tønseth, Sjur Røthe, Pål Golberg og Simen Hegstad Krüger for å nevne noen.

Men Nyenget og Tefre klarte lenge å holde unna for alle med unntak av Krogh. Krogh hentet igjen de to med en drøy runde igjen og vant til slutt foran Martin Johnsrud Sundby.

Stiv som en stokk



Johannes Høsflot Klæbo måtte ta til takke med en sjetteplass i Kollen i dag. Han synes opplevelsen av å gå rulleski i nasjonalanlegget var fryktelig tung.

– Men kropppen spiller i hvert fall på lag. Nå gjelder det å få lagt ned en solid jobb med trening. Det er det som teller og dette er en økt jeg bare legger i banken, sier sist vinters store stjerneskudd.

– Det var tøft...?

– Jeg gikk alt jeg kunne for å henge på fra start. Jeg synes de satte fart med en gang. Fra runde to var jeg stiv som en stokk og da var det bare å bite seg fast og få en så god økt som mulig, sier 20-åringen til VG.