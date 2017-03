Prologdrama i Drammen – verdensmesteren er utslått

DRAMMEN/OSLO (VG) Maiken Caspersen Falla (26) tok tre VM-gull i Lahti. Onsdag var hun i villrede over hvorfor hun ble slått ut i prologen i Drammen.

Verdensmesteren kom hele 6,49 sekunder bak seirende Krista Pärmäkoski i mål, og det holdt ikke til å bli blant de 30 som går til kvartfinalene klokken 15.30. Et aldri så lite sjokk i Drammen før alvoret virkelig begynner senere i dag. Falla tok VM-gull både på sprint, teamsprint og stafett i Lahti.

– Det er kjemperart. Jeg er skuffet. Jeg vet ikke hva som skjer, sier Falla til norske media etter målpassering.

– Jeg synes egentlig jeg går ganske bra, så jeg skjønner ikke helt hva som skjer.

– Er det skiene det er noe galt med, spør VG?

– Jeg var likt med Ingvild (Flugstad Østberg) på toppen, så jeg har tapt mye nedover. Følelsen min er at det er bra. Jeg skal få noen til å se på skiene mine. Det er bra at det skjer her, og ikke i VM, sier 26-åringen.

Fra herrenes prolog: Klæbo i praktslag – Northug såvidt videre

UTSLÅTT: Maiken Caspersen Falla får trøst av kvinnetrener Roar Hjelmeset etter 31. plass på prologen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Maiken Caspersen Falla sier at hun har trent bra de siste dagene og sier det er en nedtur at hun ikke får delta på festen i Drammen onsdag ettermiddag. Det står tjukt med folk rundt løypene for å heie de norske håpene frem til seier.

– Jeg er skuffet over meg selv og at jeg ikke går videre fra prologen. Det er lenge siden, sier Falla.

Østberg viste form



Beste norske jente på sprint-prologen i Drammen var Ingvild Flugstad Østberg. Hun var ikke i toppslag i Lahti-VM. Der ble hun vraket til lagsprinten og stafetten. På mesterskapets nest siste dag sa hun også fra seg plassen på 30 kilometeren.

Men noen dager med fri ser ut til å ha gjort Gjøvik-jenta godt. Hun har best prologtid blant de norske og totalt sett tredje beste av samtlige i startfeltet.

Marit Bjørgen ble bare nummer 23, drøyt fem sekunder bak Pärmäkoski, men kom altså greit til kvartfinalene.

Topp fem prolog kvinner:

1. Krista Pärmäkoski, Finland

2. Katja Visnar, Slovenia +0.57.

3. Ingvild Flugstad Østberg, Norge +1,18.

4, Stina Nilsson, Sverige +1.54.

5. Sadie Bjornsen, USA +1.63.

Øvrige norske:

9. Kathrine Harsem, Norge +2.73

10. Heidi Weng, Norge +2.77.

23. Marit Bjørgen, Norge 5.10.

24. Anna Svendsen, Norge 5.31.

26. Thea Krokan Murud, Norge +5.39

27. Mari Eide, Norge +5.49.

29. Lotta Udnes Weng, Norge +6.02.

30. Amalie Haakonsen Ous, Norge +6.15

31. Maiken Caspersen Falla, Norge +6.49

Har du sett videoen der Maiken Caspersen Falla blir ordentlig flau over kjærestens avsløringer?