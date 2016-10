«Pølsa» Pettersen om medisinbruk i smørebussen: – Handler om signaleffekten

Øystein «Pølsa» Pettersen (33) bekrefter overfor Aftenposten at norske landslagsløpere har brukt forstøverapparat og astmamedisin i smøretraileren.

– Det er ingen hemmelighet at jeg har sittet der og brukt astmamedisin. Hva andre har gjort, får de svare på selv. Jeg har ingen intensjon om å hemmeligholde at jeg tok medisin i smørebussen, sier Pettersen til Aftenposten.

Tidslinje for Sundby-saken: 13. desember 2014 og 8. januar 2015: Sundby avleverer prøver der han har gått over en såkalt «decision limit» ved bruk av astmamedisinen ventoline. August 2015: Høring i FIS' antidopingpanel 4. september 2015: Sundby frifinnes av FIS' antidopingpanel. Antidoping Norge anker ikke frifinnelsen, men det gjør WADA. 11. juli 2016: CAS dømmer Sundby til to måneders utestengelse. 20. juli 2016: CAS-dommen offentliggjøres. Sundby og Skiforbundet holder pressemøte.

Pettersen om Johaug-saken: – Kunne skjedd hvem som helst

Han var på sprintlandslaget frem til våren 2014 og har diagnosen astma. Han bekrefter å ha brukt kjente medisiner som ventoline og pulmicort i forbindelse med konkurranse, og at det ble gjort på smøretraileren som har fulgt langrennslandslagene verden rundt de siste årene.

Les også: Wada endrer astmareglene

På spørsmål fra Aftenpostens journalist om hvorfor medisinene ble inntatt i andreetasjen på smøretraileren, svarer Pettersen:

– Det handler om signaleffekten. Det er sider ved toppidretten som barn ikke nødvendigvis trener å eksponeres for. Og da for eksempel astmamedisin og forstøverapparat, sier han.

Landslagssjef Vidar Løfshus bekrefter at sprintlandslaget har benyttet forstøverapparatene i forbindelse med prolog og heatene i sprintrenn. Han peker på at det i veldig stor utstrekning brukes saltvannsoppløsning i forstøverapparatene, og at det er en praksis de vil fortsette med.

Martin Johnsrud Sundby mistet sammenlagtseieren i Tour de Ski og verdenscupen i 2014/15-sesongen etter at han ble utestengt i to måneder for brudd på WADA-reglementet. Han ble dømt for feil bruk av den lovlige astmamedisinen ventoline, og saken har utløst en voldsom debatt om praksisen blant norske langrennsløpere.

Les også: Sundby anker ikke dopingdommen

Et granskingsutvalg jobber nå med å gjennomgå medisinbruken i norsk langrenn. Katharina Rise leder utvalget som er i gang med sitt arbeid.