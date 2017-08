Petter Northug ansetter ny mann før OL

Langrennsstjernen Petter Northug (31) velger å styrke teamet sitt i OL-sesongen, og henter inn en tidligere Strindheim-løper i teamet.

Det bekrefter manager Are Sørum Langås overfor VG.

Mannen det er snakk om er Vidar Undebakke. Han har vært med i enkelte nasjonale renn sist vinter og går inn i trenerteamet for Petter Northug, Chris Jespersen og dels Even Northug (som egentlig er løper for Team Veidekke) denne sesongen.

Undebakke har en mastergrad i treningsfysiologi ved NTNU og har tidligere gått langrenn for Northug-klubben Strindheim. Han skal fungere som servicemann, skitester og sjåfør.

Les også: Klæbo og Northug nekter å gi slipp på 6. divisjonslivet

FORNYER TEAMET: Trener Stig Rune Kveen måler laktatnivå på Petter Northug på breen i Val Senales i Italia i oktober 2016. Foto: Thor-erik Claussen , VG

Kveen tilbake til skolen



Stig Rune Kveen, som har vært Petter Northugs nærmeste sportslige støttespiller fra og med den fantastiske VM-sesongen i 2014/2015, skal fortsatt trene skistjernen, men trapper ned sitt engasjement for å fortsette jobben som skilærer ved Meråker videregående skole.

– Er dette en erkjennelse av at det har vært for få til å følge opp Petter så langt?

– Nei, men det er nå skolen begynner. Dermed havner Stig Rune i en litt annen rolle og det er viktig for meg å understreke at dette er som i 2014/2015-sesongen. Den gangen var det veldig bra, og så har vi styrket oss litt ekstra, sier Langås.

– Vidar kommer inn og hjelper til som en slags kompensasjon for at jeg blir mer Meråker-basert for å jobbe på skigymnaset der. Da har vi behov for å få inn en mann som kan bistå i den daglige treningen og hjelpe Petter med praktiske ting, slik at han får gjort en bra treningsjobb. Vidar blir min forlengede arm. Det er bare positivt det, sier Kveen til VG.

Les også: Northug har ingen tro på skiforbundets ferske verdisatsing

Saken fortsetter under videoen av Northugs kritikk av egen lagkompis.

– Jeg er fortsatt trener



Northug gikk på en alvorlig treningssmell i fjor høst. Resultatet ble at store deler av sesongen ble spolert. Først i VM var han ordentlig tilbake og leverte dels i konkurransene han deltok i der. 31-åringen varslet underveis at det ville komme endringer i sitt eget team.

– Det var ingen god sesong resultatmessig, og noen vil kanskje se ansettelsen som en konsekvens av det...



– Jeg er fortsatt trener hvor jeg planlegger og evaluerer sammen med Petter. Dette er en konsekvens av at jeg går tilbake til jobben i Meråker og får tid til å være hjemme med familie og to barn. Det tar ned reisebelastningen på meg selv, sier Kveen.

Langås svarer kontant «nei» og avviser at den nye ansettelsen må ses i et slikt lys.

– Dette er heller en oppgradering av Stig Rune. Han vil ha det overordnede ansvaret, med planlegging, analyse og evaluering. Nå har han i tillegg til Tomas fått en forlenget arm til, sier han.

Les også: Northug feller brutal dom over lagkamerat

Til Toppidrettsveka



Northug har hatt en brukbar sesongoppkjøring. Han har satt rekord i antall høydedøgn i strekk og ble kort tid etter hjemkomsten til Norge nummer tre i Kristiansand rulleskifestival i juli. I slutten av den måneden reiste han hjem fra Blinkfestivalen etter første konkurransedag.

Han rakk bare å gjennomføre en blytung 60 kilometer hvor han ble nummer 43.

Nå er Northug klar for Toppidrettsveka denne uken. Den åpner med sprint i Aure torsdag og fellesstart samme sted fredag. Fredag kveld går løperne en ny sprint i Trondheim, før det hele avsluttes med motbakkeløp og jaktstart lørdag.