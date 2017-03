– Petter har bare seg selv å takke

Ekspertene skulle gjerne ha sett Petter Northug (31) i verdenscupavslutningen i Canada – men mener han har mest seg selv å takke.

Det ble søndag klart at Petter Northug ikke kommer med til Canada, og etter at Martin Johnsrud Sundby mandag trakk seg fra troppen, er Northug fortsatt bare reserve. Ti mann er med i herretroppen til verdenscupavslutningen.

– Det var litt overraskende, men samtidig er det ikke noe å si på resultatmessig, sier Northugs gode venn, den tidligere toppløperen Frode Estil.

– Petter har ikke vist spesielt bra resultater i vinter. Sånn er det.

Estil innrømmer at han er litt inhabil når det gjelder Northug:

– Jeg har jo en forkjærlighet for å ta ut Petter nesten uansett. Men han kan vel bare skylde på seg selv at han ikke ble tatt ut til alle rennene i VM eller til minitouren i Canada.

– Men formen er oppadgående?

– Ja, både Drammen og begge løpene i VM var i nærheten av gamle Petter. Nå må han bare se fremover og gjøre en god jobb mot neste sesong. Når Petter står der i OL neste vinter, så er det uansett ingen som bryr seg om åssen det gikk i Canada.

Troppen til Canada: Menn:

Sjur Røthe, Niklas Dyrhaug, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger, Didrik Tønseth, Johannes Høstflot Klæbo, Pål Golberg, Sindre Bjørnestad Skar, Emil Iversen, Finn Hågen Krogh. Kvinner: Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Kathrine Harsem, Marthe Kristoffersen, Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng, Ragnhild Haga.

Adresseavisen-kommentator Kjetil Kroksæter har noe av det samme synet som Estil:

– Ut fra de gitte premissene er han ikke vel kvalifisert, men det er alltid noe som mangler når Petter Northug ikke er med. Han ville jo hatt gode muligheter til å sette farge på konkurransene i Canada, mener Kroksæter.

– Korte løp i lett terreng hadde vært perfekt for Petter. Sånn sett er det synd at han ikke kan være med. Men jeg respekterer landslagsledelsens uttak så langt som jeg kan tolke det. Vi kjenner jo ikke hele historien bak.

– Mener du at det finnes ikke-sportslige grunner?

– Det er det vanskelig å spekulere i. Noen som tolker dette som en slags «takk-for-sist» i forhold til kritikken Petter har kommet med, men det synes jeg er et litt for enkelt resonnement.

Nordmenn i verdenscupen på herresiden 1 Martin J. Sundby - 1626 p. 6. Emil Iversen - 637 8. Finn Haagen Krogh - 599 9. Johannes H. Klæbo - 589 11. Hans Christer Holund - 541 12. Niklas Dyrhaug - 540 13. Sjur Røthe - 521 15. Simen H. Krüger - 466 18. Pål Golberg - 370 19. Didrik Tønseth - 366 22. Sindre B. Skar - 301 28. Eirik Brandsdal - 199 35. Daniel Stock -169 36. Sondre T. Fossli - 161 38. Martin L. Nyenget - 154 43. Anders Glørsen - 133 45. Håvard S. Taugbøl - 124 47. Mathias Rundegreen - 120 57. Petter Northug - 94

– I utgangspunktet skulle de som lå best an i verdenscupen, få gå i Canada. Ut fra det er uttaket riktig. Men det skulle ha vært artig å se Petter der. Det hadde vært en perfekt oppgave for ham.

Langløperen Anders Aukland svarer slik når VG spør om hvordan reagerer på at Northug ikke er tatt ut til verdenscupavslutningen:

– Det er synd for at han ikke får gå, for jeg tror løypene hadde passet – og han er på vei mot formen. Det er synd og rart. Han hører absolutt hjemme i den troppen.

– Hva tror du er grunnen til at han ikke er tatt ut?

– Det vil jeg ikke spekulere i.

Broren Fredrik Aukland, som er NRKs ekspertkommentator, sa søndag til statskanalen:

– Det er jeg veldig overrasket over. Petter Northug er en kandidat til å vinne avslutningen i Canada. Både med tanke på de løypene som er der, og den formutviklingen han har hatt. Jeg mener det er totalt feil å vrake Northug nå.

