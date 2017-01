Pappa Northug: Petter må være i gang om 14 dager

OSLO/TOBLACH (VG) Landslagssjef Vidar Løfshus skulle ønske Petter Northug trente normalt «for tre uker siden». Pappa John er ikke helt enig, og mener sønnen må være i gang om to uker.

Han kjenner kanskje sønnen best av alle, og 14 dager til uten normal trening skal altså ifølge Petter Northugs far være greit. Da er det bare en drøy måned igjen til VM i Lahti går i gang med sprint på programmet.

– Nei, det er for tidlig å være bekymret. Jeg har vært med på dette så lenge og kjenner historikken. Når han først har tidenes sesongoppkjøring holder det at han snart bør være i trening. Jeg er ikke bekymret, sier John Northug.

Han er på plass under Skandinavisk Cup i Lahti for å følge sønnene Tomas og Even før sprinten som går fredag.

John Northug har ikke registrert landslagssjef Vidar Løfshus’ store bekymring for hans aller eldste sønn. Løfshus mener Northugs situasjon drøyer lengre enn antatt. Landslagssjefen sier også – bare for å understreke poenget sitt – at han helst skulle hatt Norges store mesterskapskonge i trening for tre uker siden.

Gir sønnen 14 dager

Petter Northug har fortsatt til gode å trene normalt etter belastningssmellen han pådro seg i november. Inkludert den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen har han bare gått fire fattige renn denne sesongen. Han reiste hjem fra Lillehammer uten å fullføre minitouren (2.-4. desember) på hjemmebane. Deretter har det vært helt stille fra skikongen.

– Når mener du han MÅ være i gang?

– Han bør være i gang i løpet av en 14 dagers tid. Slik jeg kjenner historikken hans, så er det greit, sier John Northug.

– Håper dette går bra



Pappa John tenker spesielt på sesongen hvor sønnen slet før VM i Holmenkollen i 2011. Da ble Petter Northug til slutt VM-konge. Med til historien hører det likevel at Northug før suksessen i VM 2013 og 2015 gikk omtrent alt, inkludert Tour de Ski.

Og verre enn denne sesongen har det ikke vært før. Tiden begynner virkelig å bli knapp. Northug droppet årets Tour de Ski. Nå nærmer VM seg med stormskritt. Sprinten hvor 30-åringen (31 fredag 6. januar) er regjerende mester er åpningsøvelsen. Det er nøyaktig syv uker til. Nå gjenstår det bare fire verdenscuphelger før VM, pluss en NM-helg på Lygna 2.–5. februar.

Hvor mange- og hvilke renn Petter Northug bør gå vil ikke pappa John svare på.

– Det er bare sånn at han må komme seg på trening. Vi håper at dette går bra, sier John Northug.

Landslagslege Petter Olberg opplyser til VG at Northug har vært gjennom tester, undersøkelser og prøver uten at det er funnet noe spesielt å sette fingeren på. På spørsmål hva han tolker ut fra det, svarer han følgende:

– At det ikke er noe medisinsk som gjør at han ikke fungerer som han ønsker. Det er nok mer treningsmessige faktorer som ligger bak dette, sier han.

Høyrisiko



Når VG ringer Odd-Bjørn Hjelmeset understreker han at han ikke har snakket med Petter Northug siden han bestemte seg for å ta det helt med ro tidlig i desember. TV 2s langrennsekspert har likevel noen tanker om situasjonen rundt hans tidligere lagkompis på landslaget.

– Alle som kjenner Petter vet at han er glad i å gå skirenn. Det er rennene i Ulrichehamn (21.-22. januar), Falun (28.-29. januar) og NM han bør være med på. Da er mye berget, tror jeg, sier han.

– Går du ikke ett eneste skirenn før VM, så er det høyrisiko. Men er det en som kan gjøre det med hell så er det Petter. Det er vilt, men sant, sier han.

Uforutsigbar



Hjelmeset mener et av mange mulige scenarioer faktisk kan være at Northug ikke går noe som helst før mesterskapet, men likevel får gå mer enn sprint og femmil, som han er automatisk kvalifisert til som regjerende mester. Han tror det blir umulig for landslagsledelsen å droppe Northug hvis han for eksempel leverer en knallgod sprint.

Det er uansett langt frem i tid. Langrennseksperten er også enig i John Northugs tidsperspektiv: At Petter Northug bør være i trening innen 14 dager. Da er det bare fem uker igjen til VM.

– Jeg deler jo ikke John Northugs oppfatning generelt, men akkurat på Petter er jeg enig. Alle vet hva Petter står for. Da er det greit hvis han får 14 dager bare med god trening. Det handler om å gjøre de rette tingene når han først er i gang. Men dette er Petter Northug i et nøtteskall. Han er helt uforutsigbar, sier Hjelmeset.

VG har forsøkt å få tak i Petter Northugs trener, Stig Rune Kveen. Han har ikke besvart våre henvendelser.