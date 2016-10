Pappa Thorvall sier at Therese Johaug er «så uskyldig som en kan bli i en sånn sak».

Johaug har testet positivt på stoffet clostebol etter bruk av kremen Trofodermin på en solforbrent leppe. Hun fikk et sår på leppen under høydetrening med langrennslandslaget i Italia i slutten av august.

– Jeg synes dette er trist. Hun er så uskyldig som en kan bli i en sånn sak, sier Thorvall Johaug til VG.

– Hun hadde sår på leppen?

– Ja, Therese får kraftig munnsår når hun har problemer med leppa. Du så kanskje på TV-intervjuene fra Italia hvor stort såret var. Dette er triste greier.

– Hvordan tar Therese dette?

– Hun tar det selvfølgelig veldig sårt. Hun føler det er urettferdig.

– Tror du denne saken kan få en god avslutning?

– Ja, hvis rettferdigheten seirer, så bør det være mulig, sier Thorvall Johaug, som har fulgt datteren tett gjennom karrieren.

– Ja, det var et forbudt steroid i salven, men det er likevel mulig å bruke sunn fornuft, mener faren.

Han sier at toppidrettsutøvere lever på «en knivsegg» der de må være ekstremt forsiktige.

– De må nesten tenke på hva slags hårshampo de skal bruke, sier Thorvall Johaug.

Therese Johaug sier selv dette i en pressemelding fra Norges Skiforbund:

– Jeg er helt knust og fortvilet over å ha kommet i denne svært vanskelige, og for meg uvirkelige situasjonen. Jeg opplever dette urettferdig og helt uforskyldt, selv om jeg selvfølgelig er klar over det ansvaret jeg som utøver har for medisinen jeg bruker.

Ifølge skiforbundet fikk Johaug to kremer for sårbehandling i Livigno. Langrennslegen Fredrik S. Bendiksen kjøpte dette på et italiensk apotek. En av de to kremene var av typen Trofodermin. Denne kremen ga Bendiksen til Johaug.

Hun sjekket med legen som forsikret henne om at kremen var tillatt å bruke, og ikke inneholdt noen stoffer som står på forbudslisten. Legen har altså ikke oppfattet at kremen inneholder clostebol, som står på WADAs forbudsliste. Kremen ble brukt som anvist av legen mellom 4. og 15. september 2016.

Skiforbundets generalsekretær Stein Opsal sier til norske medier at det kan ta flere uker før det blir noen avgjørelse i denne saken.

– Det er veldig mange formildende omstendigheter, sier han til journalistene utenfor Ullevaal stadion.