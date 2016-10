Pappa Ingebrigtsen mener Johaug-saken er vrien for Norge som «moralens vokter»

Ingebrigtsen-pappa Gjert mener Johaug-saken er «storm i et vannglass» – men at Norge har satt seg selv i en vrien situasjon som «moralens vokter».

– Dette er egentlig en fillesak, men Norge har satt seg selv i en vanskelig situasjon når vi går så høyt på banen i antidoping, sier Gjert Ingebrigtsen til VG.

Han er overbevist om at Therese Johaug snakker sant når hun forklarer at den positive dopingprøven skyldes en krem som hun fikk for å lege sår på leppen.

– Vi nordmenn har lett for å være raskt ute og fordømme andre. Dette kan være prisen for å være moralens vokter i alle sammenhenger, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Norges moralisering i alle retninger gjør at dette er en vanskelig situasjon.

– Regel er regel



Han synes det er en vanskelig sak, men stoler på at norsk idrett har gode systemer for å håndtere dette.

– Jeg regner med at det er gode rutiner slik at utøveren får en rettferdig behandling. Det er det viktigste, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Men Johaug har testet positivt på et ulovlig stoff?

– Ja, regel er regel. Samtidig er jeg overbevist om at hun er uskyldig i at hun har fått dette i seg. Uansett er det fryktelig leit for norsk skisport og norsk idrett som helhet.

Ingebrigtsen tenker at det er litt «overkill» at Johaug skal få en straff for dette.

– Samtidig skjønner jeg at det finnes allmennpreventive hensyn å ta.

– Kjempeutfordring



Så sier faren til brødrene Ingebrigtsen:

– Denne saken er en kjempeutfordring for Norge som moralens vokter, det er også noe vi må tenke på.

Professor Dag Vidar Hanstad var i VG søndag inne på en del av det samme. Han advarte mot at Johaug-saken skulle bli en signalsak for Norge som antidoping-nasjon.

– Alle dopingsaker er unike, også denne. Det er mange elementer i Johaugs sak som domsutvalget må ta hensyn til. Hun skal iallfall ikke stå til ansvar for at Norge må vise at vi er best i klassen på antidoping ved å straffe ekstra hardt, sa Hanstad, og la til:

– Hvis Therese Johaug skulle få to eller fire års straff, så har hele antidopingsystemet spilt fallitt. Det hadde jeg ment også om hun ikke var norsk.

Gjert Ingebrigtsen mener det er en troverdig forklaring fra Johaug, som altså sier at hun fikk et «ok» fra legen da hun spurte om det ikke var noe ulovlig ved å bruke denne kremen.

– Når du har et så godt apparat som skifolket har, kan det sikkert bli lett å stole på de kompetansepersonene du har med deg. Jeg kan godt se at utøvere som har et sånt apparat rundt seg, som håndballspillere og fotballspillere, havner i en sånn situasjon.

– Det skal noe til å overprøve en lege du har med deg, sier Gjert Inbrigtsen.