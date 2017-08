AURE (VG) Ingen av de beste norske kapasitetsløperne hadde noe å stille opp med mot en knallsterk utenlandsk trio på den 24 kilometer lange fellesstarten.

Vant gjorde sveitsiske Dario Cologna, Calle Halfvarsson og Iivo Niskanen. Beste nordmann ble Niklas Dyrhaug på en fjerdeplass.

Petter Northug havnet også langt bak. Den regjerende Toppidrettsveka-mesteren røk tidlig ut under gårsdagens sprint.

I dag tok han det pent og pyntelig frem til målgang på toppen av en tøff bakke i Brekka i Aure kommune og måtte se seg slått av flere.

Feltet lå relativt samlet i lang tid. Underveis viste Johannes Høsflot Klæbo og Calle Halfvarsson at de mener alvor, og fulgte opp gårsdagens sterke prestasjon.

De ble henholdsvis nummer to og fire på sprinten torsdag, men var aktive underveis på 24-kilometeren fra Aure sentrum til Brekka.

Duoen sikret seg viktige bonussekunder underveis til tross for at det var et samlet herrefelt.

Men i bunnen av bakken begynte det å slå sprekker.

Til slutt var det en utenlandsk trio som åpenbart hadde bestemt seg for å sette sitt preg på Toppidrettsveka 2017, og det hele endte uten en nordmann på pallen.