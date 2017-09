Overraskelsesmannen i Tour de Ski

MÜNCHEN (VG Nett) Før gårsdagens sprint på Olympiastadion München hadde Simen Østensen (22) kun en avbrutt femmil å skilte med i verdenscupen.

EN NY KANON: Simen Østensen presenterte seg for hele skiverden på Olympiastadion søndag. Foto: Scanpix

I går suste han inn til 7.plass under åpningsrennet i Tour de Ski. Østensen var den store overraskelsen da troppen til turneringen ble tatt, og 22-åringen viste seg tilliten verdig. Med kun ett verdenscuprenn på baken kunne man knapt bedt om mer fra Fossum-løperen.

- Østensen er et navn å se opp for. Han er en joker, uten at jeg ønsker å legge for mye press på unge skuldre, sier landslagstrener Vidar Løfshus til VG Nett.

- Han gjorde det meget bra i det som vi vel må regne som hans debut i verdenscupen, slår sportssjef Åge Skinstad fast.

Prøvde seg i femmila

Østensens forrige og inntil i går eneste opptreden i verdenscupen var på femmila i Holmenkollen i mars 2005. Det endte med at han brøt etter tre mil. Siden den gang har han gått mest nasjonale renn og skandinavisk cup. Når han nå fikk sjansen blant de best tok han godt vare på den.

Han var best av de norske i prologen, og gikk lett videre fra kvartfinalen. I siste sving i semifinalen falt han fra tredje posisjon, og muligheten til finaleplass glapp.

- Han var litt gavmild i semifinalen, sier Løfshus.

Fornøyd med prologen

På oppløpet i B-finalen fikk Østensen en liten revansj og satt ringrevene Tor Arne Hetland og Björn Lind på plass på oppløpet.

- Jeg hadde vel egentlig ikke trodd at jeg skulle slått dem. I utgangspunktet var jeg fornøyd med å komme videre fra prologen. Spesielt med tanke på at jeg ikke har gått en sprint i fristil på tre år, sier Østensen til VG Nett.

Ettersom tiden fra prologen danner grunnlaget for sammendraget i Tour de Ski, ligger Østensen på sjetteplass i konkurransen, selv om han ble nummer syv i rennet. Petter Northug ble nummer seks på sprinten, men bonussekundene til tross - før neste renn i Oberstdorf er han bak Østensen.

Lite høydeerfaring

Og farten til nykommeren må de nok slite med en stund fremover.

- Simen leder den skandinaviske cupen, og er dermed kvalifisert til alle verdenscuprenn frem til VM i Japan (midten av februar). Han går nok alle bortsett fra de som arrangeres i Russland. Egentlig er jeg ikke så overrasket over at han gjorde det bra. Med de resultatene han har vist hittil i sesongen visste vi at han kunne hevde seg, sier sportssjef Skinstad.

- Hvorfor ble han ikke da tatt ut på verdenscuplaget tidligere?

- Hvis du ser på terminlisten oppdager du at mange av rennene har gått i høyden. Det har Simen ingen erfaring med. Derfor ville vi ikke bruke ham før nå. Det er en avgjørelse som han selv er enig i.