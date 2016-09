KVITFJELL (VG) OL- og VM-vinner Maiken Caspersen Falla (26) var så plaget med astma at hun våknet om nettene av hosten.

– Det skjer ganske ofte at jeg må stå over renn på grunn av astmaen, forteller hun når VG møter henne på Kvitfjell under skijentenes samling der.

Falla forteller at hun er helt avhengig av astmamedisinen hun tar.

– Jeg gikk alle sprintrennene sist vinter, men sto over flere distanserenn. Det er blitt sånn at jeg ikke kan være med på alt på grunn av astmaen. Jeg blir tettere og tettere for hver konkurranse, så det er altså særlig problem hvis det er ei helg med tre konkurranser.

– Jeg kunne ikke gå Tour de ski på grunn av lungene. Jeg starter heller når jeg er forberedt og klar for det. Jeg trenger ikke være med på alt, sier sist vinters desiderte sprint-dronning på ski.

Falla tok OL-gull i sprint i 2014 og vant sammen med Ingvild Flugstad Østberg VM-gull i teamsprint i Falun i 2015.

OLYMPISK MESTER: Maiken Caspersen Falla tok gull både i OL 2014 og VM 2015. Hun sier at hun er helt avhengig av sin astma-medisin. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

– Betyr det at du ikke får satset så mye på distanserenn som du ellers ville ha gjort?

– Det er sprint som er verst for lungene! Det beste hadde nok vært å gå bare distanserenn, men jeg synes det er gøy med sprint og det er jo der jeg gjør det best.

– Derfor velger jeg bare de distanserennene jeg har mest tro på og er i best form. For eksempel fellesstarter. De rennene jeg har mest lyst til og der jeg føler at jeg kan gjøre det best.

Falla forteller at hun fikk astma-diagnosen omtrent da hun gikk over fra å være junior til senior.

– Jeg slet med det lenge. Jeg ble veldig tett og hostet slim. Jeg fikk ikke sove om natten, fordi jeg hostet så ille.

– Virker astmadebatten forstyrrende på sesongforberedelsene?

– Selv om det har vært mye snakk om det, klarer vi å fokusere. Vi er skrudd sammen sånn at vi fokuserer på oss selv. Det går ikke inn på meg. Dette er medisiner som ikke treffer meg personlig, sier Maiken Caspersen Falla.

Etter tre 4. plasser i distanserenn sist sesong ser hun muligheten til å gjøre det bra også i ikke-sprint.

– Det skal mye til at jeg kan vinne distanserenn, men det er ikke så langt til pallplass. Så jeg får bare fortsette å jobbe. Men sprint blir jo det viktigste også til vinteren.

Hun vant åtte sprintrenn sist sesong og befestet sin posisjon som verdens beste sprinter.

– Nå får jeg konkurranse også av Marit, sier hun – med henvisning til at regjerende verdensmester Bjørgen er tilbake.

– Jeg satser både på VM og verdenscup. For å kvalifisere meg til VM må jeg gå bra i verdenscup. Men forhåpentligvis skal jeg gå de beste rennene i VM, sier Maiken Caspersen Falla, som tok bronse bak Bjørgen og Stina Nilsson i Falun-VM i 2015.