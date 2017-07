Østberg lekte seg i høyden med Johaug: – En drøm i tre uker

SANDNES (VG) Ingvild Flugstad Østberg (26) har samlet motivasjon til en ny sesong etter et «heftig» høydeopphold i USA sammen med Therese Johaug (29). Nå ser hun frem til å få en avklaring på venninnens dopingsak om kort tid.

– Hun er motivert slik hun har vært hele veien, synes jeg. Jeg er imponert over hvordan hun jobber. Jeg blir inspirert hver dag og hver økt jeg er sammen med henne. Jeg håper på det beste som kommer nå. Det gjør hun også, og er spent på det, sier Østberg til VG.

– Jeg lever i en positiv tro. Jeg tror det kommer til å bli morsomt til vinteren. Jeg gleder meg til å ha henne tilbake på laget, sier Gjøvik-jenta.

– En drøm i tre uker



26-åringen landet hjemme i Norge denne uken før hun ankom Blinkfestivalen som en av rulleski-arrangementets store profiler på siste konkurransedag lørdag. Hun endte som nummer tre på sprinten bak Maiken Caspersen Falla og russiske Natalia Matveeva, uten at 26-åringen la for mye i dét resultatet.

Høydeoppholdet de siste tre ukene har uansett vært av det begivenhetsrike slaget. Sammen med Therese Johaug har Østberg bodd på godt over 2000 meters høyde. Treningsmulighetene har vært utallige og ble gjort på 2000-3000 meter. Deler av samlingen ble også gjort på 3000-4000 meter.

– Fantastisk. Nydelig. En drøm i tre uker, oppsummerer hun det nesten måned lange oppholdet i den amerikanske byen Aspen.

– Betyr mye sosialt



Samtidig har hun tilbragt tid med en svært spent Therese Johaug. 29-åringens dom på 13 måneders utestengelse, for å ha testet positivt på et ulovlig stoff, ble anket. En ny høring ble satt til i CAS (Idrettens voldgiftsrett) tidlig i juni. Først fikk Johaug-teamet beskjed om at det ville ta fire uker til en endelig dom forelå. Så ble den utsatt igjen, og mandag ble det klart at en CAS-dom tidligst vil komme 18. august.

Johaug-manager Jørn Ernst sier langrennsstjernen ikke blir påvirket av utsettelsene.

– Therese har det bra. Hun har for lenge siden innfunnet seg med situasjonen og forbereder seg som hun har planlagt hele veien, sier han til VG.

– Hva kan du si om formen hennes?

– Fysisk sett er det veldig bra. Hun forbereder seg godt har testet veldig bra hele veien.

Johaug har fått på plass et sterkt team i forberedelsene til OL. Pål Gunnar Mikkelsplass er trener, mens broren Karstein bidrar på det meste av trening. Nå fikk hun også med seg en god venninne og landslagsløper i det Johaug-manageren kaller for et heftig høydeopphold.

– Det betyr jo en del, både sosialt og treningsmessig. Det er viktig for Therese å matche seg med dem som hun har trent med tidligere. De hadde en veldig hyggelig tur, sier Ernst, og forklarer destinasjonen Aspen med at familievenner av Johaug eier en hytte der.

Ifølge landslagstrener Roar Hjelmeset var treningssamlingen i privat regi, og ikke endel av landslagets opplegg.

– Så lenge ordninga er lovlig så har vi ikke noe imot dette, uttalte Hjelmeset til NRK da de to dro til USA i juli.

TAKKET PUBLIKUM: Ingvild Flugstad Østberg satte pris på støtten fra tribunen den ene dagen hun var på plass under Blinkfestivalen i Sandnes. Foto: Mikal Aaserud, VG

Godkjenner skipark og 2017-sesongen



Østberg er ikke veldig bekymret for Johaugs treningsjobb og slår fast at hun kommer til å stille bra forberedt til vinteren. For sin egen del ser Østberg tilbake på en god 2016/2017-sesong, men som endte med stor VM-skuffelse.

Flugstad Østberg bruker OL i Sotsji, hvor hun tok gull på lagsprinten og sølv på sprinten, som et bilde på hvordan det kan bli om syv måneder.

Hun er ikke med på VGs antydning om at hun kanskje har noe å revansjere i OL i Pyeongchang neste år etter verdensmesterskapet i Lahti, hvor hun ble vraket til stafett- og teamsprint-laget. Hennes beste plassering i Finland i februar var en åttendeplass.

Østberg sier også at skiparken er bra nok etter evalueringen av sist sesong. «Jeg hadde ikke fått bedre oppfølging noe annet sted», sier hun om forholdet til skiprodusenten Madshus.

– Jeg hadde en veldig bra sesong i fjor. Jeg mislyktes i VM, det har jeg sagt mange ganger. Det var ikke noe gøy. Men jeg tok steg i fjor og ble en bedre skiløper. Jeg føler jeg er i utvikling nå også, og gleder meg til ny sesong, sier Østberg.

