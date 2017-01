Østberg forbannet på seg selv – svarte med knock out på Weng & co.

VAL MÜSTAIR/OSLO (VG) Da Ingvild Flugstad Østberg (26) rykket fra Heidi Weng (25) så hun seg aldri tilbake. Gjøvik-jenta vant fellesstarten og slo tilbake etter en tung dag i går.

26-åringen følte ikke hun fikk ut sitt hele potensial under sprinten nyttårsaften. Hun nådde ikke finalen, ble nummer syv totalt sett, og var etter gårsdagens øvelse drøye tjue sekunder bak Stina Nilsson i Tour de Ski-sammendraget.

Forbannet



Nå er Østberg igjen «helt der oppe» og leder touren etter to etapper (se liste i bunnen av saken) med dagens knock out på resten av feltet.

– Jeg var ganske forbannet på meg selv i går etter finalene. Jeg trengte noen minutter for meg selv etter rennet. Jeg måtte bevise for meg selv at formen min er god. I dag ville jeg bare gå hardt til å begynne med. Planen var å ligge bak de første kilometerne, men jeg hadde så mye krefter, sier Østberg i et intervju med arrangøren vist på TV 2.

Hun understreker at det viktigste i går var å komme seg til nettopp semifinalen.

– Men jeg er et konkurransemenneske og vil alltid gjøre mitt beste. Jeg ville være i finalen i går. Det var greit med tanke på dagen i dag. Jeg var mer gira, sinna og ville få energien min ut, sier Østberg og smiler.

Rykket fra Weng



Sammen med Heidi Weng satte Flugstad Østberg ut i et voldsomt tempo helt fra start på dagens fem kilometer fellesstart. Sammen med finske Krista Pärmäkoski så trioen seg aldri tilbake.

Da det hele skulle avgjøres på sisterunden var Østberg var desidert sterkest. Gjøvik-jenta leverte et rykk ingen klarte å matche og fikk en solid luke ned til Weng. Det var en luke Weng aldri klarte å tette.

I mål skilte det syv sekunder mellom de to lagvenninnene. Pärmäkoski ble nummer tre, mens Stina Nilsson tok femteplassen.

– Jeg var stokk stiv i dag óg jeg. Jeg er veldig fornøyd med at det går såpass bra. Det er helt utrolig egentlig. Jeg gleder meg til å komme meg ned i lavlandet og ikke være i høyden. Jeg blir så stiv at jeg ikke kjenner beina mine. Jeg klarer det likevel så bra. Jeg er veldig glad, jeg, sier Heidi Weng i sin oppsummering overfor TV 2.

Tour de Ski sammenlagt etter to etapper:

1. Ingvild Flugstad Østberg, Norge: 15:40,7

2. Heidi Weng, Norge: +10,3

3. Stina Nilsson, Sverige: +23,8

4. Krista Pärmäkoski, Finland: +42,0

5. Katrine Rolstad Harsem, Norge: +51,6

Øvrige norske:

7. Maiken Caspersen Falla, Norge: +1.07,0

18. Silje Øyre Slind, Norge: +1.54,0

27. Ragnhild Haga, Norge: +2.11,5

31. Lotta Udnes Weng, Norge: +2.14,8

Resultatliste 5 kilometer klassisk fellesstart:

1. Ingvild Flugstad Østberg, Norge: 13:21,2

2. Heidi Weng, Norge: +7.0

3. Krista Pärmäkoski, Finland: +11,4

4. Nadine Faendrich, Sveits: +24,6

5. Stina Nilsson, Sverige: +25,1