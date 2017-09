O-løper knuste Northug og Klæbo

Petter Northug gikk seirende ut av stjerneduellen mot Johannes Høsflot Klæbo – men en relativt ukjent orienteringsløper fra Kristiansand banket dem begge.

Deretter forsvant Northug fra målområdet uten å si et ord til noen, melder Adresseavisen.

Vi snakker om det fem kilometer lange og 207 meter bratte motbakkeløpet Bråtesten onsdag kveld. Skaperen av løpet er selvfølgelig Oddvar Brå.

Dag Blandkjenn fra Kristiansand Orienteringsklubb vant på 19,46. Northug ble nummer tre med 19,58, og Klæbo fulgte ni sekunder bak Mosvik-løperen. Klæbo noterte altså 20,07 og ble nummer fem.

Northug løp altså i mål og forsvant deretter inn i en bil som kjørte ham et lite stykke, før han igjen tok fatt på en løpetur.

– Det kan godt være at dette viser at han er på hugget. Vi hadde ingen plan og visste ikke hvor mange medier som var på plass her. Petter har bidratt raust gjennom rulleskirenn i sommer. Det er lov å slå av bryteren nå, sier manageren Are Sørum Langås til Adresseavisen.

– Han er veldig godt fornøyd med tiden, sier den samme manageren.

Tiden er et godt stykke bak Northugs personlige rekord i løypa, og Didrik Tønseth har løpt bakken på 18,07, mens Johan Bugge har løyperekorden på 17,51.

Johannes Høsflot Klæbo bryr seg lite om «duellen» med Northug.

– For min del betyr det veldig lite. Bråtesten er en personlig test som man gjennomfører for å jobbe mot seg selv og hodet sitt. Hvordan andre løper betyr egentlig lite, sier han til Adresseavisen. For Klæbo var det ny personlig rekord.

Julie Myhre fra Byåsen vant kvinneklassen på 22,55. 17 år gamle Ingvild Larsen Mikaelsen - også hun langrennsløper - ble nummer to på 23,31.

Vinneren av herreklassen, Dag Blandkjenn, imponerte nylig under Euromeeting i orientering og ble nummer seks på langdistansen i junior-VM i fjor.