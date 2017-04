Morfar Klæbo krever «individuell tilpasning»

RISLØKKA (VG) Nå krever morfar og trener gjennom alle år, Kåre Høsflot, at Johannes Høsflot Klæbo (20) får en «individuell tilpasning» siden han ble plassert på sprintlandslaget. Langrennssjefen svarer med at de vil se på et helhetlig opplegg for den nye stjernen.