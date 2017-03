Northug showet – så fleipet han med Løfshus og Bendtner

DRAMMEN (VG) Petter Northug (31) var nok en gang i praktslag da han returnerte til verdenscupsirkuset etter Lahti-VM.

Han åpnet møtet med pressen etter dagens fjerdeplass på sprinten i Drammen med å lovprise Rosenborgs nye spiss-signering i Nicklas Bendtner.

Les også: Northug og Iversen varsler tøff VM-evaluering av ledelsen

Vil være guide



Den høyreiste dansken har hatt noen trøblete år på banen og noen kontroversielle år utenfor. Det siste har naturligvis Northug registrert, men tror rolige Trondheim-omgivelser kan hjelpe på.

– Det blir vel en rolig by for ham sammenlignet med der han har herjet før. Jeg så bare historikken hans. Det er en del klubber han har vært i i England som vi ikke kan tilby ham i Trondheim. Jeg tror ikke «Dreams» eller «Downtown» (to utesteder) har det samme aktivitetsnivået, sier Northug – til stor latter fra pressekorpset rundt.

– Kan du komme til å passe på ham, ville Adressas journalist vite.



– Jeg håper jeg får guidet ham rundt. Det går jo an å dra på Downtown og ta en kaffe, selv om det kan bli litt kjedelig for «Bendtner'n», sier Northug og gliser.

Les også: VM-vrakede Brandsdal har fått kjeft hele sesongen

Saken fortsetter under videoen der Iversen og Northug gir Bendtner sine Trondheim-tips.

– Kan vippe begge veier



Han mener imidlertid at Bendtner må ha et halvt år før man kan bedømme om han er motivert nok. Han mener det er positivt at dansken har landsmann Mike Jensen på laget og at han kommer inn i et RBK-miljø som er strukturert og preget av hardt arbeid.

– Hvis han er motivert til å gjøre jobben og nærmer seg 80-90 prosent av toppnivået så skal jeg like å se at forsvarsrekken i Kristiansund skal klare å holde unna, sier Northug.

– Dette kan vippe begge veier. Han kan trenge litt tid før han finner formen. Han kommer inn i et lag der vi har Helland og Bakenga i form som er sterkere enn ham nå, men som han forhåpentligvis tar igjen og blir bedre enn, når han er i form. Ingen vet hva han tenker i sitt eget hode. Det får vi se når det har gått et halvt år, sier 31-åringen.

Show i kvartfinalen



Han startet dagen med å bli nummer 27 i prologen. Northug var ikke langt unna å ryke ut før moroa virkelig startet. Men i kvartfinalen slo han et heat fullt av sterke utøvere. Northug gikk først over målstreken og stoppet opp på toppen for å markere seg. Deretter vartet han opp med en gest i retning hjemmepublikummet.

Han fortsatte energimessig med andre ord der han slapp på VMs siste konkurransedag i Lahti for bare tre dager siden.

Etter at Martin Johnsrud Sundby bare ble nummer fem på VM-femmila hevdet Northug at han hadde vunnet dersom han hadde fått trent en måned til.

Han langet i tillegg ut mot det norske herrelandslagets manglende gullmedaljer på individuelle øvelser i Finland, og avsluttet med en tirade i retning landslagssjef Vidar Løfshus på grunn av hans uttalelser om Johaug-saken før VM i det hele tatt hadde begynt.

Fått med deg? Northug hardt ut mot Løfshus' Johaug-uttalelser

Fleipet om Løfshus-møte



Kommunikasjonssjef Espen Graff fortalte VG at Løfshus og Northug hadde snakket ut i smøretraileren søndag. På VGs spørsmål om de to virkelig har pratet ut, røper Northug at det nesten er sannheten.

– Jeg inviterte ham hjem på kontoret mitt, tok en prat med ham og han (Løfshus) er enig at at han ikke skal prate så mye utad før han har diskutert det med meg.

– Hva sa han da?

– Han sa at media «har blåst opp en sak mellom meg og deg». Det var han inneforstått med og begge skjønner innerst inne hva det dreier seg om.