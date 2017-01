Northug risikerer å bli vraket til hele Falun-helgen

SJUSJØEN (VG) Petter Northug (31) skal ifølge treneren sin være «fit for fight» og klar for å konkurrere i verdenscupen etter 26. plassen i Norgescupen lørdag. Det er et ønske landslagsledelsen trolig ikke kan innfri.

Overfor VG uttrykker Stig Rune Kveen at 31-åringen «er veldig gira» på å både sprint og tremil i Falun kommende helg. Han følger opp med et rungende «ja» når han blir spurt om Northug egentlig vil gå alt i Sverige, hvor han herjet under VM for bare to år siden .

– Petter er gira på å komme seg ut i verdenscup og få gjennomkjøringer til VM. Han må også bruke verdenscupen og NM til å kvalifisere seg til de øvelsene han ikke er uttatt i, sier Kveen.

Han sier Team Northug har snakket med landslagsledelsen, og han håper Northug får ønsket innfridd.

– Hva er signalene fra trenerne og ledelsen?

– Det er at det kommer et uttak på mandagen. Petter melder at han er «fit for fight» og da er han gira på å få noen gjennomkjøringer for komme i VM-form, sier Kveen.

Sprint blir vanskelig



HÅPER PÅ DET BESTE: Northug-trener Stig Rune Kveen her fra Sjusjøen lørdag, vil at eleven skal gå verdenscup neste helg. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Det kan likevel være Petter Northug skal få slite med å både få gjennomkjøringer i sprint og kvalifisere seg til andre renn i konkurranse med verdenseliten med det aller første.

For status for Petter Northug bare én måned før VM er som følger: Han har bare gått to internasjonale konkurranser hvor han har blitt nummer ni og 51. Det var på Lillehammer i desember. Etter de to løpene har han slitt med det som skal være en treningssmell etter et høydeopphold i oktober.

Lørdag gjorde Northug et etterlengtet konkurransecomeback under et Norgescup-renn over 15 kilometer på Sjusjøen. Han kom rett fra høyden og landet på Gardermoen fredag kveld før han tok turen nordover. I rennet ble han nummer 26, godt slått av Mathias Rundgreen med over minuttet. Søndag går han Uglarennet i Trøndelag. Spørsmålet er om det er godt nok for å konkurrere i Falun.

– Det bestemmer vi på mandag. Sprint blir i hvert fall vanskelig, sier landslagssjef Vidar Løfshus til VG.

Vurderer tremila



Løfshus ser for seg at Norge stiller med seks mann på start på sprinten.

VG spør ham om det ikke er den unge kometen Johannes Høsflot Klæbo, Finn Hågen Krogh, Pål Golberg, Sindre Bjørnestad Skar, Emil Iversen, Sondre Turvoll Fossli, Eirik Brandsdal og Ola Vigen Hattestad som kan rangeres foran Northug.

De åtte er naturlig nok – med Northugs tynne konkurransegrunnlag – foran 31-åringen i sprintcupen og aktuelle for sprintlaget i VM.

– Ikke noe dårlig tips for sprint, vi vurderer tremila (i Falun-helgen) fortløpende, sier landslagssjefen.

– Vanskelig uttak



Tremil med skibytte er en distanse Petter Northug må kvalifisere seg for med tanke på VM. Glipper muligheten allerede til helgen gjenstår egentlig bare den samme distansen i NM som går mellom 2. og 5. februar. Den er trener Kveen allerede forberedt på at Northug er nødt til å gå for å vise seg frem.

På direkte spørsmål om Northug kan bli vraket til hele verdenscuphelgen i Falun neste helg, sier Løfshus følgende:

– Uttaket kommer på mandag. Ingen er vraket ennå. Det blir uansett, Petter eller ikke, et vanskelig uttak allerede til verdenscup i Falun.

