Northug om OL-sesongen: - Jeg kommer til å ta sjanser. Store sjanser.

TRONDHEIM (VG) Konkurransen er tøffere enn noen gang på landslaget. Det gjør Petter Northug (31) usikker på hvilke distanser han bør gå til vinteren - og skistjernen innrømmer at det er slutt på tiden hvor han «går absolutt alt».

– Nei, det blir vanskelig å gå alt. Vi har en annen tropp enn i tidligere mesterskap. Nå må man spesialisere seg mot enkeltdistanser, sier Northug på spørsmål om han har pekt seg ut noen spesielle OL-renn han vil gå og som vil prioriteres trenings- og konkurransemessig.

– Hvilke er det for deg nå?

– Det får vi se på. Jeg vet ikke hva jeg kan gå bra på enda. Men vi skal nok klare, når oktober kommer, å finne en distanse eller to, sier Northug.

– Håper han føler presset



Han rundet av Toppidrettsveka i Trondheim med en knallsterk jaktstart lørdag. Etter tre blytunge konkurranser leverte Northug godt nok til en tredjeplass sammenlagt, kun slått av Calle Halfvarsson og Johannes Høsflot Klæbo.

Trener Stig Rune Kveen sier at de variable resultatene til Northug denne uken har vært forventet. Han sier følgende om Northug kjenner at han er nødt til å levere på et så tidlig tidspunkt som i november allerede.

– Jeg håper han føler presset. Det gjør ham skjerpet. Jeg håper absolutt han kjenner på at det er ikke blir noen «walk in the park», sier Kveen til VG.

– Store sjanser



31-åringen tar nå fatt på en ny sesong etter et tungt siste år. Men Northug vet at det ikke blir veldig enkelt nå heller, selv om han er skadefri. Distanseløperne blir OL-uttatt etter Tour de Ski. Det blir få renn og høye resultatkrav. Selv Norges beste mesterskapsløper synes det er tøft nå.

– For min del vil jeg fort kjenne i løpet av tidlig november her om jeg har noe å gjøre. Planen er at jeg skal være sterk fra Beitostølen og jeg tror det kan bli artig til og med Tour de Ski. Men jeg kommer til å ta sjanser, store sjanser, for å være der. Det kan bikke feil vei eller jeg kan vinne skirenn. Jeg presiserer; Jeg er ikke en skiløper som gidder å bruke karrieren min på å bli mellom nummer fire og 15. Jeg er enten best eller så er jeg sist, sier Northug.

– Hva mener du med store sjanser?

– Det er det som kommer på Beito og de første verdenscuphelgene. Da er det viktig å vise at man er sterk nok for et verdenscuplag. Er man ikke det, så er det rett ut igjen, med så mye sterke løpere som vi har, sier 31-åringen.

Toppidrettsveka 2017: Topp tre kvinner: 1. Heidi Weng 2. Linn Sömskar + 34,1 3. Astrid Uhrenholdt Jacobsen +35,7

Topp tre menn: 1. Calle Halfvarsson 2. Johannes Høsflot Klæbo + 1.14,7 3. Petter Northug +1.18,5

Vil ikke stå i veien



Det ble drama før VM sist sesong, da Northug ikke ble prioritert til verdenscuphelgen i Falun. Med langt mindre kvoter for Norge i verdenscup enn før, blir det vanskelig å kvalifisere seg bare der.

– Jeg håper jo at hvis det står mellom meg og en annen så håper jeg å ha prioritet. Samtidig skal jeg ikke stå i veien for folk som er i bedre form enn meg. Men det vil jo vise seg og det er fryktelig enkelt å se om noen er i form eller ikke, sier Northug, som skal gå mindre konkurranser og trene mer mengde og volum i tiden som kommer.

Først i november får man vite om han har lagt ned en god nok treningsjobb.