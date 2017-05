Petter Northug (31) kunne ikke dy seg da han igjen fikk spørsmål om hans møte ansikt til ansikt med landslagssjef Vidar Løfshus.

– Nei, det er enkelt det. Han har stor respekt for meg, og da er det lett å føre en dialog. Han har en del ting å lære, og det har jeg tatt opp med ham, sier Northug til VG.

– Og respekten går begge veier?

– Respekten går mye fra hans side og til meg, ja, sier 31-åringen, før han trekker litt på smilebåndet. Noe mer hadde ikke skistjernen å si om møtet.

LANGRENNSSJEF: Vidar Løfshus, her fra Tour de Ski denne sesongen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Mener Northug er «litt ensidig»



Northug møtte pressen sist helg for å snakke om den kommende OL-sesongen, men noe av temaet ble naturligvis forholdet mellom de to skiforbundsprofilene.

Etter en svak sportslig vinter for Norges beste mesterskapsløper, i tillegg til en lang rekke angrep på sin Løfshus gjennom vinteren (se faktaboks i bunnen av saken), var de to nødt til å snakke sammen etter endt sesong. Det endte med et møte ansikt til ansikt den første uken i mai.

Løfshus er ikke helt enig i Northugs oppsummering av møtet.

– Det er litt ensidig. Vi har begge to lang erfaring fra toppidrettslivet. Vi vet begge hva vi prater om, sier Løfshus. Han legger til at begge har snakket seg gjennom «det som har vært» og «det de har vært uenige om».

– Hadde du noe spesielt budskap i forbindelse med det?

– Det vi ble enige om, var at vi skulle prate mer sammen. Det er hovedessensen. Det var et godt møte. Jeg synes det var konstruktivt og vi brukte mest tid på trening og hva som eventuelt kan justeres til neste år. Og jeg fikk høre hva slags evaluering han har gjort av året, sier Løfshus.

Northugs mange angrep på landslagssjefen: Raste før Falun: Northug var ifølge sin egen trener forbannet på blant annet Løfshus i januar, etter å ha blitt vraket til ett av to verdenscuprenn. «Make skiforbundet great again»: Da Northug ankom VM i Lahti fortalte han at han skulle søke på Løfshus’ jobb etter sesongen og bruke en caps med påskriften «Make skiforbundet great again». På Lahti-VMs siste dag raste han mot Løfshus igjen. Han mente sjefen tok for mye fokus bort fra sporten da han ga mediene deler av skylden for Therese Johaugs dopingsak. Ba Løfshus slutte: Og noen uker etter vrakingen til Canada-touren gikk han i strupen på Løfshus igjen. Han mente landslagssjefen hadde «tråkket opp sin egen grav» og måtte slutte som landslagssjef.

Diskuterte tettere oppfølging



For møtet mellom de to handlet ikke bare om Northugs utspill i media, men vel så mye om hvordan 31-åringen skal reise seg etter en horribel sesong. Treningssmellen han pådro seg høsten 2016 gjorde at sesongen ble fullstendig amputert, selv om VM ble en form for opptur med en femte- og åttendeplass.

Dét har naturligvis landslagsledelsen vært opptatt av.

Derfor har Løfshus tidligere ytret ønske om å følge Northug opp tettere etter det som skjedde 2016/2017-sesongen.

– Dette var noe vi diskuterte på møtet. Det får vi se hvordan blir utover. Det er også opp til Petter hva han føler han trenger av oppfølging. Vi ønsker at dette blir tettere. Men det går først og fremst på kommunikasjon. Det er det viktigste. Kommunikasjon er stikkordet, sier Løfshus.

– Hva synes du om planene han la frem?

– Han har en god plan for det som skal skje neste år. Det er alltid noen «skjær i sjøen» med tanke på sykdom og skader. Det gjelder for ham som alle andre, og det må han unngå i år.

Enige om justeringer



Løfshus sier Northug foreløpig ikke velger å droppe Tour de Ski som begynner en drøy måned før OL i Pyeongchang, men at han vil prioritere litt annerledes.

Landslagssjefen påpeker likevel at Northugs rammer og grovplaner blir som før.

– Hva gikk endringene på?

– Det må han si litt om selv. Vi var veldig enige om de små justeringene. Det var ikke noe «hokus pokus» i norsk treningsfilosofi.

Vil trene med landslagsløpere



Northug og trener Stig Rune Kveen er i tillegg på jakt etter minst én treningspartner nå som Tomas Northug har lagt opp. I tillegg vil de trene mer med de Trøndelag-bosatte landslagsløperne, som Didrik Tønseth, Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen og Niklas Dyrhaug.

– Det har de også pratet om tidligere. De har hatt enkelte økter, men det er veldig få. Jeg tror de skal få til det på fritiden nå også, for å bruke det uttrykket.

– Er dette noe dere er skeptiske til, i og med at Northug faktisk har valgt å stå utenfor landslaget?

– Nei, det er det ikke. Og det blir få økter det er snakk om. De er gode kompiser og henger på fritiden. Da trener de også sammen. Det er helt naturlig, sier Vidar Løfshus.