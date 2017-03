Northug og Iversen varsler tøff VM-evaluering av ledelsen

DRAMMEN (VG) Emil Iversen (25) ble vraket til resten av VM i Lahti etter å ha falt i lagsprintfinalen. Det mener han er svært urettferdig. Nå skal han og Petter Northug (31) ta uttakspolitikken til topps i eget forbund.

– Jeg skal ta opp det at jeg synes det er urettferdig med de resultatene jeg har. Jeg har vært såpass god i klassisk, lå på en syvendeplass i verdenscupen og har nesten ikke gått dårlige skirenn. Jeg er en spurt unna å bli verdensmester i teamsprint. Jeg føler at de stiller høye krav til meg. Egentlig gjorde jeg et bra skirenn, sier Iversen til VG.

Han får støtte av Petter Northug, som mener uttakskriteriene er altfor vinglete.

– Det kommer jeg til å stille meg bak Emil på. I tidligere mesterskap har det vært tydelig hvem som skal gå de enkelte distansene. Da er det enklere å forberede seg. Man vet hvem som er førstereserve og så videre, og det er med å senke skuldrene i gruppen. Det gjør at ikke hver eneste må gå med hevede skuldre og vise seg pigg 24 timer i døgnet, sier Northug til VG.

Northug gikk igjen – i likhet med VM-sprinten – helt til finalen i folkefesten i Drammen. Han showet allerede i kvartfinalen. Slik bildet over viser stoppet Northug opp og hilste konkurrentene velkommen over målstreken på toppen av den siste spurtbakken.

Derfra var det stopp for Emil Iversen, mens Northug gikk videre fra semifinalen, hvor Eirik Brandsdal, Johannes Høsflot Klæbo og Sergej Ustjugov ble for sterke i finalen.

Men Northug blir brått alvorlig når Emil Iversen blir tema. Iversen har fortsatt ikke fått VM-skuffelsen helt ut av systemet. Husbygging i bygda Meråker hjelper riktignok på for å bruke tankene på andre ting enn ski, men det er noen timer i sitt aller første mesterskap han ikke klarer å glemme.

– Kan komme som et sjokk



Spesielt da trener Tor-Arne Hetland like etter lagsprinten – hvor Iversen falt og endte på fjerdeplass – senere samme kveld sa at han var vraket til 15 kilometeren noen dager senere.

Iversen var den eneste sammen med Martin Johnsrud Sundby som resultatmessig var klart kvalifisert for distansen. Han svarer «ja» på om han føler ledelsen «sparket en som lå nede». I stedet ble Johannes Høsflot Klæbo foretrukket. Første anledning til å ta opp ledelsens uttakskriterier under mer formelle forhold kommer når Norges Skiforbunds sportslige ledelse skal evalueres av løperne.

– Det bør jo være diskutert i forkant hvem som skal gå de ulike distansene for å forberede seg mentalt. En VM-øvelse handler om å forberede seg mentalt og stille seg inn på at man skal gå et løp. Av og til kan noe komme som et sjokk i stedet for at du får forberede deg på å gå 15 kilometer. Så får man heller si ifra om formen ikke er god eller om du blir syk, sier Northug.

– Kunne kjempet om medalje



Iversen står på at behandlingen han fikk var urettferdig. På spørsmål om det blir oppvask, svarer nordtrønderen slik:

– Vi har lov til å si at det er urettferdig og så kan de si hvorfor de gjør som de gjør, sier han.

– Hadde jeg fått troen og fått lyst til å gå 15 kilometeren kunne jeg kjempet om medalje. Da hadde jeg kanskje gått stafett også. Det får store konsekvenser. Hadde jeg stått på føttene så hadde jeg gått 15 kilometeren. I stedet detter jeg og blir vraket, sier Iversen.

Det eneste som er sikkert er at siste ord i denne debatten ikke er sagt. Norges Skiforbunds evaluering av seg selv kommer etter NM som avslutter sesongen.