Northug nekter for at han ble forbannet

FALUN (VG) Da Petter Northug (31) i utgangspunktet ble vraket til både sprint og tremil i Sverige denne helgen skal han ha vært forbannet og skuffet. Nå avviser han at det var tilfelle.

Da VG snakket med Northugs personlige trener Stig Rune Kveen like etter at uttaket ble offentliggjort mandag, kunne han fortelle at 31-åringen var «totalt uenig» i avgjørelsen om å vrake ham.

– Han (Kveen) får stå for det. Jeg pratet ikke med Stig Rune rett etter uttaket jeg, men jeg håpet på å gå, sier Northug utenfor landslagshotellet i Falun lørdag formiddag.

LANDSLAGSSJEF: Vidar Løfshus, her fra årets Tour de Ski. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Vidar Løfshus bekreftet langt på vei det Kveen meddelte, og mente Northug «ikke var blid». Landslagssjefen var den som over telefon måtte formidle Northug det tunge budskapet om at han egentlig ikke fikk gå noen distanser denne helgen.

– Det må man respektere. Det er andre som har gått fort i år og kvoten er kuttet ned. Så da er det vanskelig, sier Northug.

Avgjørelsen om å vrake mesterskapskongen til verdenscuprenn bare én måned før VM møtte litt forståelse, men ble stort sett kritisert av ekspertene i langrennsmiljøet. Northug har ikke levert store resultatene 2016/2017-sesongen og står notert med en niende- og 51. plass i de to verdenscuprennene han har stilt opp i. Det var tidlig i desember.

Likevel var de fleste ekspertene samstemte i at mesterskapsløperen Northug trenger gjennomkjøringer for å prestere under VM.

Konkurransegrunnlaget etter jul er nemlig syltynt. Sist helg reiste han hjem fra høyden for å konkurrere i Norgescup og Uglarennet. Der ble han nummer 26 og nummer to.

Selv om vrakingen har ført til store overskrifter hele uken, ville ikke Northug være med på at det har vært en turbulent uke. Han fikk også til slutt gå tremilen søndag i Didrik Tønseths sykdomsfravær.

– Verst for de som må bli hjemme



– Føler du at du får forståelse for at du er den mesterskapsløperen du er?

– Jeg vet jeg skal til VM og der er jeg nødt til å vise form hvis jeg skal gå flere distanser. Problemet er at det er trangt om plassene og folk kjemper her (i Falun) om å bli hjemme eller reise til Lahti. Det er verst for de som må bli hjemme. Jeg vet hvordan situasjonen er til de som ønsker å gå VM, sier Northug til VG.

Han går inn i en særdeles spennende uke med tanke på mesterskapet i Finland som nå er under en måned unna. Northug har sagt at han vil gå alt av distanser. Han legger ikke skjul på at det fortsatt er ambisjonen. Problemet er bare at han ikke har stort med resultater å vise til.

Prioriterer tremil



Northug har konkurransen søndag og NM på Lygna neste helg for å overbevise landslagsledelsen om hva han er god for.

– Nå har jeg bare fått flybilletten til Lahti. Så er det opp til meg å sørge for at jeg får gå flere distanser når jeg kommer dit, sier 31-åringen.

– Hva må du få til resultamessig den neste uken?

– Jeg må vise at jeg er i form. Og i løpet av NM-uken må jeg vise at jeg kan kjempe i toppen på tremila. Det blir en viktig distanse for å vise at man behersker den i VM også, sier Northug.