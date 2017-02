Northug med på VM-laget – men «ikke kvalifisert til andre distanser»

LYGNA (VG) Petter Northug ble tatt ut i 12-mannstroppen som skal gå i Lahti-VM – men er ikke kvalifisert for noen andre distanser enn der han er tittelforsvarer.

Det ble klart på en pressekonferansen som Norges Skiforbund hadde lørdag. Etter som Northug er tatt ut i 12-mannstroppen, betyr det at han kan gå andre distanser enn de to som han er kvalifisert til som tittelforsvarer, sprint og femmil.

Men ifølge herretrener Tor Arne Hetland må Northug vise god form på sprinten for at han skal ha muligheter til å gå andre distanser.

– Akkurat nå er han ikke kvalifisert til noen andre distanser, sier Hetland til NRK.

Tidligere lørdag vraket Northug seg selv som ankermann på VM-stafetten, og mente at Finn Hågen Krogh var rett mann for den jobben.

– Petter har teft, sier Hetland til NRK.

– Krogh har trukket det lengste strået i kamp med Utsjugov og Halfvardsson tidligere. Pr. i dag er Finn bankers.

Hetland forteller også at løperne får beskjed før de drar til Lahti om hvilke distanser de trolig skal gå i VM, slik at de kan forberede seg best mulig.

Store deler av sprintlandslaget kom ikke med til Lahti-VM. Det gjorde heller ikke Hans Christer Holund, men han blir hjemmeværende reserve.

Herretroppen:

Martin Johnsrud Sundby

Finn-Hågen Krogh

Emil Iversen

Didrik Tønseth

Johannes Høsflot Klæbo

Sindre Bjørnestad Skar

Niklas Dyrhaug

Anders Gløersen

Sjur Røthe

Simen Hegstad Krüger

Håvard Solås Taugbøl

Petter Northug jr.

Hjemmeværende reserve:

Hans Christer Holund

Kvinnetroppen:

Marit Bjørgen

Heidi Weng

Ingvild Flugstad Østberg

Maiken Caspersen Falla

Astrid Uhrenholdt Jacobsen

Kathrine Harsem

Ragnhild Haga

Mari Eide

Hjemmeværende reserver:

Marthe Kristoffersen

Silje Øyre Slind