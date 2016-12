Northug kan glemme frikort til VM-øvelser

ULLEVAAL (VG) Petter Northug (30) har vært selvskreven i nesten alle mesterskapsøvelser fem år på rad. Nå står han i fare for å ikke bli vurdert som sterk nok i flere konkurranser i det kommende VM.

Landslagssjef Vidar Løfshus har hele tiden vært åpen på at Northug – uten noen friplass til Tour de Ski – likevel selv kunne bestemme om han vil delta i etappeløpet som begynner 31. desember.

Får gå to øvelser – uansett



Men at han ikke har levert noe som helst de første to månedene av sesongen gjør at Northug «standing» og vurdering av egen form teller langt mindre under verdensmesterskapet i Lahti som begynner med sprint 23. februar.

– Han har frikort til Tour de Ski, men ikke til VM og de andre distansene. Det er det for hard konkurranse om, sier Løfshus til VG.

Northug er garantert å gå både femmil og sprint. Det er de to øvelsene han tok individuelt gull på under Falun-VM for snart to år siden. Kongen av dét mesterskapet noterte seg for ytterligere to gull på lagsprint og stafett.

– Det har jeg full forståelse for at Vidar sier. Det er sånn det må være. Nøkkelen er å få Petter tilbake i hundre prosent form, fikse «grunnmuren» og gå noen skirenn før mesterskapet. Viser han normal form så åpner det seg muligheter for andre distanser, sier Northugs personlige trener, Stig Rune Kveen, til VG.

Må kvalifisere seg til fire øvelser



Northugs mesterskapsdeltagelse siden 2011: VM Holmenkollen 2011: Sprint (sølv), tremil (gull), lagsprint (sølv), stafett (gull), femmil (gull). VM Val di Fiemme 2013: Sprint (sølv), tremil (nummer fire), lagsprint (nummer 11), 15 kilometeren (gull), stafett (gull), femmil (nummer 21). OL Sotsji 2014: Tremil (nummer 16), sprint (nummer 10), stafett (fjerdeplass), lagsprint (fjerdeplass), femmil (18. plass). VM Falun 2015: Sprint (gull), tremil (nummer 11), lagsprint (gull), 15 kilometeren (nummer 62), stafett (gull).

I oppladningen til en ny VM-sesong har alt gått på tverke. Northug står bokført med fem renn og begredelige plasseringer (blitt nummer 74, 15, 20, 9 og 51) siden den nasjonale langrennsåpningen i november. Trolig blir det ikke flere renn før langt ut i januar.

Vidar Løfshus har nemlig ikke tro på at 30-åringen stiller til Tour de Ski-start når sprintprologen i sveitsiske Val Müstair begynner nyttårsaften. Kroppen til Northug har ennå ikke begynt å spille på lag etter belastningssmellen han har pådratt seg etter et høydeopphold i november. Northug har fått frist de neste par dagene med å gi endelig beskjed om han er med på touren.

Formsvikten og den mulige Tour de Ski-uteblivelsen får altså konsekvenser for hvordan landslagsledelsen tenker rundt Northugs VM-rolle. Helt siden Kollen-VM for snart seks år siden har han gått minst fem av øvelsene (se faktaboks).

– Hvordan skal han klare å kvalifisere seg til de andre rennene han ikke automatisk får gå uansett?

– Det er på en måte avveiningen som han burde ta nå. Og da mener jeg ikke med tanke på kvalifisering, men med tanke på treningen han skal gjennomføre den neste perioden. Det har mye å si for hva slags form han klarer å lure frem til VM i hvert fall. Stikker han til Tour de Ski nå, ikke fungerer der og må hjem og trene igjen, da er det få renn å kvalifisere seg gjennom til de konkurransene han ikke har friplass på. Det er et vanskelig valg for ham, sier Løfshus.

Bør prikke inn tre helger etter nyttår



Han sier Northug ikke har fått noen kriterier eller renn han er helt nødt til å levere i før VM for å få gå de fire øvrige øvelsene: Skiathlon (2*15 km i både klassisk og skøyting), lagsprint, 15 kilometer individuell start og stafetten.

– Vi har hatt fokus på å få ham på beina til Tour de Ski. Så er det en avveining opp mot VM. Dette er diskusjoner de (Team Northug) må ha og komme frem til en god konklusjon.

Løfshus trakk under sin egen pressekonferanse tirsdag frem verdenscuphelgene i Ulrichehamn i Sverige (21.-22. januar) og Falun helgen etter som viktige konkurranser. NM arrangeres på Lygna første helgen i februar. Der kan det også være lurt å prestere.

Trener Kveen mener treningseleven er helt avhengig av å komme tilbake i vanlig treningsmodus for å kvalifisere seg til flere renn enn de to han allerede er garantert å gå. Northugs personlige trener forteller at teamet rundt skikongen enda ikke har blinket ut seg noen renn som 30-åringen er nødt til å vise seg frem i.

Må ta en ting av gangen



Er Northug med på rennene etter nyttår vil han ha dekket hele spekteret av øvelser han ikke er automatisk kvalifisert til før VM, kun med unntak av en lagsprint-konkurranse.

– Hvilke renn vil du at han skal gå for å kvalifisere seg?

– Vi vet hva han er god for, men det der har vi ikke diskutert. Han har historisk sett vært best på fellesstart. Men nå må han ta en ting av gangen. Han må få lagt ned grunntreningen hvis han ikke går Tour de Ski, sier landslagssjef Løfshus.

30 kilometer skiathlon er en ren fellesstartøvelse. På både lagsprint og stafett kan Norge henge etter.