Northug har trent for hardt – slik skal han finne VM-formen

For mye og for hard trening er trolig årsaken til Petter Northug (30) miserable form. Skistjernen må derfor godta at «Plan A» ryker i VM-sesongen.

– Vi har én hovedprioritet, og det er at Petter får seg litt hvile slik at han kommer i balanse, får overskudd og kommer tilbake i konkurranse så fort det lar seg gjøre, sier Northug-trener Stig Rune Kveen til VG mandag formiddag.

Overtrening Overbelastning oppstår som et resultat av intens trening. Tilstanden oppfattes ofte som en normal og ønsket tilstand hos eliteutøvere fordi det tar forholdsvis kort tid å gjenvinne overskuddet (ca. 2 uker). Muligens oppstår også en overkompensatorisk effekt - du kan oppnå en prestasjonstopp. Overtrening er en mer vedvarende tilstand. Her vil tiden som behøves for å gjenvinne overskuddet, være mye lengre. Det kan ta både uker, måneder og i noen tilfeller år. Kilde: NHI.NO (Norsk Helseinformatikk)

– Har han trent for hardt?

– Det tipper over litt. Han mangler ett eller to gir. Når han får overskudd, så vil jeg tro at Petter er der og at kroppen fungerer igjen.

Northug droppet søndagens jaktstart på Lillehammer etter en fiasko-innledning på årets sesong. Lørdagens 10 kilometer endte med 51. plass. 30-åringen holder seg unna den kommende verdenscuphelgen i Davos.

– Går det an å si hvor lenge han er ute?

– Nei, det kan ta to dager, tre dager, seks dager. Han føler seg ikke langt unna. Oppskriften nå er hvile og rolig trening for å komme på plussiden.

– Hva med Tour de Ski?

– Vi jobber mot det. Tour de Ski er selvsagt et mål.

Fire faser før VM



Mye tyder på at Northug har en såkalt overbelastning, og da kan han gjenvinne overskuddet i løpet av ganske kort tid. Langt mer alvorlig er det hvis det er snakk om overtrening – da kan det ta mye lengre tid.

– Det var nødvendig å ta noen grep akkurat nå. Etter rapportene har han trent meget godt gjennom sommeren og høsten, men det har blitt litt for mye nå når han kom i gang med sesongen. Da er det bare å hvile i første omgang, sier NRKs langrennkommentator Torgeir Bjørn.

– Jeg tror «Plan A» var å være med i teten fra Lillehammer, legger han til.

Han mener Petter Northug nå står overfor fire faser før VM:

1. Hvile, restitusjon, få overskudd.

2. Grunntrening igjen.

3. Konkurranseperiode. Forhåpentligvis hele Tour de Ski og hele januar.

4. Høydeopphold før mesterskapet.

– Kroppen må komme i normal balanse igjen. Det kan ta fem-seks dager, og det kan ta et par tre uker. Kommer han seg så kjapt, så kan han gå Tour de Ski og gå inn i en god plan for VM.

– Blir Tour de Ski ekstra viktig for ham nå?

– Han har brukt Tour de Ski som en viktig del av forberedelsene til mesterskap tidligere. Det er ønskelig at han får gjøre det nå også.



Northug er direkte kvalifisert til VM-sprinten og VM-femmila som regjerende mester på distansene.

– Selv om ikke skulle rekke Tour de Ski, så har han nok tid til å finne VM-formen, mener Bjørn.

Han mener det er veldig usannsynlig at Northug kommer i en situasjon der han ikke blir tatt ut til verdenscuprenn eller Tour de Ski.

– På et tidspunkt må han selvsagt begynne å prestere. Men han MÅ gis plass på Tour de Ski hvis han selv gir klarsignal. Jeg regner med at han vil være ærlig på formen selv.