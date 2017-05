Northug har funnet lillebrorens erstatter

Tidligere landslagsløper Chris Jespersen (33) overtar den viktige rollen som Petter Northugs treningspartner.

Etter at Tomas Northug annonserte at han var ferdig med langrenn på toppnivå, gjorde storebror Petter det også klart at han var på jakt etter en erstatter i Team Northug.

Det har han nå fått. Chris Jespersen bekrefter overfor VG at han er Northugs nye mann i teamet.

– Dette blir veldig bra. Jeg gleder meg til å få trene med Petter det neste året. Det er en stor ære for meg, sier han til VG.

– Dette blir som på alle andre lag. Vi skal trene så godt vi kan sammen og skal prøve å gjøre hver andre så gode som mulig, sier mannen som er bosatt i Trondheim.

Jespersen blir et fullverdig medlem av Northugs privatsatsing, men vil ikke diskutere hva slags økonomi det ligger i for ham selv. Han tror de to kan dra nytte av hverandres styrker og svakheter inn i OL-sesongen.

Jespersen har i likhet med Northug lagt bak seg et tungt år i langrennssporet. Han var sist sesong en del av langløpslaget Team United Bakeries, men en skade i håndleddet gjorde at det resultatmessig gikk under forventningene. Heller ikke Northug klarte å returnere til god, gammel form etter en treningssmell høsten 2016. VM ble totalt sett en nedtur for skistjernen.

Nå vil begge stå på startstreken under OL i Pyeongchang i 2018.

– Det er det som er det store målet, sier Jespersen.

– Det er klart jeg har veldig lyst til å slå tilbake. Det har Petter også. Det blir en spennende sommer, høst og vinter. Vi skal slå hardt tilbake. Det skal bli godt å komme tilbake til vanlig langrenn igjen og vise at jeg fremdeles kan, sier han.

Saken utvides.