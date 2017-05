Northug fortviler over at han mister broren på laget: – Det er krise

Petter Northug (31) har forståelse for at lillebror Tomas gir seg med langrenn, men erkjenner at det er svært dårlig nytt inn i en OL-sesong.

De to løp Holmenkoll-stafetten tidligere lørdag, før mellomste bror Northug fortalte flere medier at det ikke blir mer langrenn på toppnivå.

For Petter Northug betyr det at han mister sin nærmeste treningspartner.

– Det er krise. Tomas er min viktigste støttespiller. Han er viktigere enn alt annet, viktigere enn trener og alt annet. Sparring og matching er viktig, så må jeg prøve å lande en løsning mot slutten av mai for hvordan jeg skal få samme utfordringer som med Tomas. Men det er mye skiløpere å velge i, så vi skal nok klare å sette sammen et team som skal gjøre en jobb for at vi skal gå fort i OL, sier skistjernen til VG.

– Hvordan har du forsøkt å overtale ham?

– Har Tomas bestemt seg, så har han bestemt seg. For min del kommer jeg til å legge opp til et ganske brutalt trenings- og høyderegime inn i denne sesongen, og er du ikke motivert så er umulig å bli med på det. Det er en knallhard jobb som skal gjøres og er han ikke motivert, så er det bedre å gjøre noe annet, sier Petter Northug.

