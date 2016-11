Northug fleipet med gammel Tønseth- feide

BEITOSTØLEN/OSLO (VG) Didrik Tønseth (25) har fått en knallstart på sesongen. I dag tok han ryggen til Petter Northug (30), parkerte ski-stjernen underveis og vant sitt andre renn på to dager.

Byåsen-løperen vant nemlig også 15 kilometer klassisk i går. I dag gikk langrennsherrene samme distanse, men i fri teknikk. Tønseths form virker å være upåklagelig.

Det spørs om han ikke føler han også fikk en liten revansje underveis i dagens løp. Tønseth – på startnummeret etter Petter Northug – tok igjen lagkompisen før han sa takk for følget. Northug hadde ikke sjanse til å følge ryggen. Tønseth var for sterk.

Fleipet med gammelt bråk



For under ett år siden var rollene byttet om. Riktignok i en helt annen konkurransesetting. Poenget er at det i hvert fall ble bråk da Petter Northug hektet av Tønseth under en jaktstart i Lenzerheide i sist sesongs utgave av Tour de Ski. Tønseth var syrlig mot lagkameraten etter rennet og antydet at Northug ikke ønsket å samarbeide. Det ble oppvaskmøte, hvor de to løperne og landslagsledelsen var tilstede.

– Jeg må komme inn på landslaget igjen før det blir oppvaskmøte. Det skal gjøres internt. På mandag garanterer jeg at det å gå på en måte som Didrik gjør i dag, det blir det oppvask av. For han gjorde ikke noen god jobb underveis, sier Northug fleipende, etter at han av en journaliste ble minnet om situasjonen som oppstod for et snaut år siden.

– Han åpnet bra, men det gjør noe med motivasjonen, sier Tønseth og smiler når han blir spurt hvordan det var å se ryggen til Northug, for så å rykke fra ham,

Mandag om to dager blir Northug en del av landslaget igjen etter å ha stått utenfor i mange måneder på grunn av sin privatavtale med handelskjeden Coop. Da vil Tønseth og Northug endelig være en del av samme lag.

Tonet ned sine egne prestasjoner



Foruten Northug, var landslagsstjerner som Sjur Røthe, Niklas Dyrhaug og Finn Hågen Krogh heller ikke i nærheten av Tønseth. Rekruttlandslagsløper Simen Hegstad Krüger var nærmest på andreplass, bare 6,1 sekunder bak. Simen Sveen ble nummer tre.

Tønseth vil likevel ikke ta helt av. Han forteller at det aldri er galt å føle seg i så godt slag som nå. Men det han anser som gode nok resultater er pallplasser i årets verdenscup. Førsteplasser kan man ikke forvente, mener 25-åringen.

– Det er viktig å komme godt i gang nå. Det er fine løp før jul. Jeg håper å gjøre det bra i Touren også, og gå fort opp sistebakken, sier Tønseth.

Fikk mye skryt



Det vanket gode ord fra lagkameratene etter rennet. Niklas Dyrhaug håper og tror Tønseth kan få sitt store gjennombrudd denne sesongen. Dyrhaug vil til og med spå at Tønseth blir «årets mann».

– Det er veldig positivt med Didrik. Han bekreftet i dag at han er i veldig god form. Han kommer også til å trives i løypene i Kuusamo (verdenscup neste helg), sier Petter Northug, når han blir bedt om å trekke frem det han anser som positivt fra helgens foreløpige konkurranser.

I morgen venter sprint på både langrennsdamene og herrene.

