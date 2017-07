SANDNES (VG) Petter Northug (31) lurer på om hans nye lagkamerat Chris Jespersen (33) kunne fungert bedre som kameramann enn langrennsløper under Blinkfestivalen.

– Det har vært terningkast én på det han har gjort så langt. Ikke har jeg sett ham på trening, ikke har jeg sett ham på samling. Vi får håpe Chris finner tilbake til sitt rette «jeg» etter hvert og kommer og bidrar. Det trenger vi. I hvert fall utover høsten her, sier Petter Northug til VG.

– Beste signering; Chris Jespersen for Team Northug, eller Niklas Bendtner for Rosenborg?

– Helt klart Niklas Bendtner. Han har i hvert fall vist at han kan sine kunster. Det har ikke Chris Jespersen, lyder dommen fra 31-åringen.

Sikter høyt



Selv gikk Mosvik-ekspressen i mål langt bak vinner Martin Johnsrud Sundby på 60 kilometeren onsdag kveld. Bedre gikk det ikke for Chris Jespersen, mannen som skal gå i Tomas Northugs fotspor som Petter Northugs nye sparringspartner på trening.

SLET: Petter Northug hadde ingen stor dag i Sandnes i går og havnet langt bak vinner Martin Johnsrud Sundby. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

Han har i det hele tatt hatt en trå vei inn som nytt team-medlem i Northugs lag. Han åpnet mai måned med sykdom av alle mulige slag. Det fulgte ham godt inn i juni måned. Først i juli har han fått trent skikkelig. Derfor var det nærmest forventet at han ikke kom til å fullføre gårsdagens langløp fra Ålgård til Sandnes. Slik gikk det også.

Ambisjonene er det imidlertid ingenting å si på.

– Jeg har lyst på medalje i OL. Jeg har j**** lyst på det i 15 kilometer skøyting, sier Jespersen til VG.

Han avfeier at han bare skal fungere som «hjelpemann» i teamet.

– Hva tror du at de som skal ta deg ut til en tropp tenker om OL-planene dine?

– De må bare se på resultatene. De trenger ikke tenke noe utenom det. Resultatene lyver ikke. Går jeg fort nok blir jeg tatt ut, sier 33-åringen.

NYTT TEAM NORTHUG-MEDLEM: Chris Jespersen, her utenfor utøverhotellet i Sandnes. Foto: Mikal Aaserud, VG

Northugs dom



Dermed er målet å gå styggfort under langrennsåpningen på Beitostølen i november. Derfra skal han kvalifisere seg til verdenscuprenn og til slutt Tour de Ski – de siste viktigste konkurransene før OL-uttaket. Jespersen medgir at han mest sannsynlig er nødt til å vinne åpningshelgen.

– Jeg liker å ha press på meg, sier Jespersen og smiler.

Teamkompis Petter Northug svarer enkelt og greit «nei» på spørsmål om han tror Jespersen tar OL-medalje.

– Hvorfor?

– Han er så langt bak skjema, og så langt unna en OL-tropp som det er mulig å komme. Han kunne holdt det kameraet der og gjort en bedre jobb under Blinkfestivalen, sier Northug, og peker på VGTVs kamera.

Motivert av nedturene

Jespersen har noen gode resultater internasjonalt, men har slitt med sykdom gjennom karrieren. Han har en andreplass i verdenscupen som beste plassering i 2013 og ble belønnet med landslagsplass til VM-sesongen 2014/2015.

Deretter fulgte et blytungt 2015/2016 og våren i fjor var han ute av landslaget. Sist sesong gikk han med håndleddsbrudd som Team United Bakeries-løper. Det ble ikke mange gode opplevelser i skisporet.

– Du blir veldig motivert. Du vil vise at du er bedre enn det du har vist. Det er mange som går i kjelleren, men jeg er ikke den typen. Jeg er veldig glad i langrenn. Jeg er «langrennsnerd». Det er dette jeg har lyst til. Gleden jeg får av å trene og være i god form gir meg masse, sier Jespersen til VG.

Koser seg i teamet



Han tok selv kontakt med Team Northug etter at det ble klart at Tomas Northug la opp. Jespersen «la frem saken sin» til trener Stig Rune Kveen og fikk beskjed om at han var en interessant mann. Økonomisk har de to partene funnet ut av det. Jespersen blir ikke rik, men sier han må gå fort for «å få godt betalt».

Nå er han bare veldig fornøyd med å få revitalisere karrieren med Norges beste mesterskapsløper.

– Dette er stas for meg. Det er kjekt å få muligheten. Vi trives godt i lag hele temaet. Det er godt humør i gjengen, sier Jespersen.

– Hvordan hjelper Petter deg til OL-plass?

– Vi har forskjellige styrker. Jeg i motbakke og tøffere partier. Han er raskere og bra i kupert terreng. Der må vi hjelpe hverandre, sier han.

