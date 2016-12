Northug dropper Tour de Ski

Petter Northug (30) har gått ti av ti Tour de Ski-konkurranser i sin karriere. Nå står han av den 11. utgaven.

Det kommer frem i en pressemelding fra Norges Skiforbund torsdag.

– Jeg ergrer meg over at jeg ikke får delta i Tour de Ski, men bruker situasjonen som har oppstått som en ekstra motivasjon, sier Petter Northug. - Jeg ser nå fremover mot det som uansett er sesongens hovedmål, nemlig VM i Lahti.

Northug kan glemme frikort til VM

– Vi synes selvsagt det er beklagelig og uvant at vi nå reiser uten Petter til Tour de Ski i mellomjulen, men vi håper han restituerer godt hjemme fram mot VM i Lahti i februar, sier landslagssjef Vidar Løfshus.

– Petter er nå i lett trening men touren kommer for tidlig. Vi håper og tror at han innen kort tid vil være tilbake i normal trening, sier trener Stig Rune Kveen. - Fokuset blir nå forsiktig opptrening for deretter å legge et godt fundament for VM.

Sjur Røthe blir mannen som erstatter Northug i Tour de Ski-troppen.

– Han håpet i det lengste at det skulle løsne, så dette er selvsagt en kjedelig beslutning for Petter. Han ønsket å være med, men all sunn fornuft tilsier at dette er det riktige å gjøre. Akkurat nå er ikke kroppen der den skal være, og sånn sett var det et enkelt valg, sier trønderens trener Stig Rune Kveen til NTB.

ERSTATTER: Sjur Røthe, her i aksjon i Lillehammer i begynnelsen av desember, tar Norhugs plass i Tour de Ski. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Northug har siden Tour de Ski-konseptet startet 2006/2007-sesongen notert seg for tre andreplasser og to tredjeplasser, og står som vinner av Tour de Ski i 2015. Den seieren fikk han ikke før Martin Johnsrud Sunby ble fratatt tittelen som følge av den mye omtalte astmasaken.

«Etappeløpet» har alltid vært en del av Northugs mesterskapsforberedelser. Men denne sesongen har mye gått galt den første delen av konkurransesesongen. Northug er overtrent etter å ha vært for ivrig på trening etter et høydeopphold i november.

To måneder til VM



Dermed har gliden vært alt annet enn god. Først stod han over verdenscupåpningen i Finland. Helgen før hadde han prestert svakt under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen. Da han returnerte til verdenscupsirkuset på Lillehammer droppet han den siste konkurransedagen og reiste hjem.

At han må droppe Tour de Ski inngår ikke akkurat i 30-åringens planer to måneder før han etter planen står på startstreken under Lahti-VM.

Northug har vært med i Tour de Ski alle gangene siden 2006/07. Han vant sammenlagt i 2015 fordi Martin Johnsrud Sundby ble fratatt seieren på grunn av brudd på dopingbestemmelsene.

Tour de Ski varer mellom 31. desember og 8. januar.

Norges tropp:

Menn: Hans Christer Holund (Lyn), ), Finn Hågen Krogh (Tverrelvdalen), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Emil Iversen (Varden), Didrik Tønseth (Byåsen), Martin Johnsrud Sundby (Røa), Niklas Dyrhaug (Tydal), Sjur Røthe (Voss).

Kvinner: Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Kathrine Rolsted Harsem (Varden), Silje Øyre Slind (Oppdal), Ragnhild Haga (Åsen), Maiken Caspersen Falla (Gjerdrum), Kari Øyre Slind (Oppdal), Heidi Weng (BUL), Lotta Udnes Weng (Nes).