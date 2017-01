Northug bryter stillheten – måtte le av de som var bekymret

Petter Northug (31) strutter av selvtillit under sitt høydeopphold i Sveits. Nå melder han offensivt at han skal gå samtlige VM-distanser.

– Jeg ser for meg at jeg går alt bortsett fra kombinert og hopp. Det kommer jeg ikke til å gå, sier Northug i et intervju publisert på sin egen TV-kanal tirsdag.

31-åringen virker selvsikker og hevder han «er sterkere enn noen gang». Det spørs om ikke det er sagt med et glimt i øyet. Norges store mesterskapskonge har ikke trent normalt inntil han dro på høydesamling i Sveits sist uke.

Han beroliger imidlertid de som er bekymret for om han i det hele tatt rekker å stille på startstreken under Lahti-VM, som begynner i slutten av februar.

– Jeg er jo i form. Rekker og rekker. Det eneste jeg kan rekke er å miste det. Jeg er trygg på at formen er på ni av ti, eller ti av ti, når VM starter, sier Northug.

Lo av bekymringer



VM-kongen fra Falun for snart to år siden letter for en sjelden gang på sløret rundt sin egen situasjon. Det har nemlig vært helt stille fra Northug siden han reiste hjem fra mini-touren på Lillehammer i begynnelsen av desember. Han har stått over Tour de Ski og ingen har visst når han har tenkt å konkurrere i verdenscupen etter nyttår.

Bakgrunnen for Northugs fravær i verdenscupen er en skikkelig treningssmell etter et høydeopphold i oktober. VM-formen har bekymret flere, deriblant landslagssjef Vidar Løfshus.

– Det var en som spurte meg om det (bekymringen) i desember. Da flirte jeg så fælt at jeg fikk vondt i magen. Det kan skje uhell og ulykker, men så lenge hjertet holdes i gang til mesterskapet skal jeg være i form, sier en totalt ubekymret 31-åring fra sengen i Sveits.

Bygger seg opp fysisk og mentalt



Northugs personlige trener, Stig Rune Kveen, er sammen med eleven i Sveits. Han har ikke sett det ferske intervjuet av Northug selv, men kan rapportere at Mosvik-ekspressen er i god rute med tanke på å komme i VM-form.

– Det er den vi jakter på nå. Og det ser normalt ut. Med tanke på at han har vært ute av trening så lenge har han kommet godt i gang igjen. Kroppen spiller bra på lag, sier Kveen til VG.

Han vil ikke uttale seg like skråsikkert om Northug går alle VM-distanser (skal uansett gå sprint og femmil som regjerende mester).

– Men Petter har veldig god rutine og erfaring på å komme seg i slag til mesterskap. Fokuset hans er å gå fort i VM. Han bygger seg opp fysisk og mentalt nå. Hvor mange distanser det blir, det får vi se på, sier treneren.

– Hvordan reagerer han på meningene rundt hans sesong så langt?

– Det har han et veldig profesjonelt forhold til. Folk har hatt en mening om Petter siden 2005. Det takler han veldig fint.

Kveen vil ikke ut med når han ser for seg at Northug står på startstreken før mesterskapet. Det er verdenscup i svenske Ulrichehamn og Falun de to neste helgene, før det er NM på Lygna 2.-5. februar. En siste verdenscuphelg blir det i estiske Otepäa helgen før Lahti.

– Jeg kan si at hvis ting går som normalt og planlagt fremover nå, så er jeg sikkert på at vi får se Petter på startstreken før VM.